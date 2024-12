Trong tuyên bố phát đi hôm nay (20/12), Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các lực lượng Kiev đã phóng 6 tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất và 4 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp vào một cơ sở công nghiệp hóa chất ở vùng Rostov, miền nam Nga ngày 18/12. Để đáp trả, quân đội Nga đã thực hiện một vụ tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa vào một trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine cũng như các địa điểm lắp đặt hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ chuyển giao cho Kiev.

Các hình ảnh ghi lại thiệt hại vật chất sau cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Kiev sáng 20/12. Ảnh: Cơ quan quân sự Kiev

Đài RT dẫn lời các quan chức ở Moscow nói, mục tiêu của cuộc tấn công trên là Văn phòng thiết kế Luch tại thủ đô Kiev của Ukraine, nơi đang phát triển các hệ thống tên lửa Neptun và Olkha. "Chúng tôi đã đạt được các mục tiêu đề ra cho cuộc tấn công. Mọi mục tiêu đều bị bắn trúng”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Các nhân chứng kể đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở một số khu vực thuộc Kiev vào sáng 20/12. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko sau đó đã xác nhận thông tin về vụ tập kích này.

Mặc dù phía Nga không nêu rõ đã sử dụng loại khí tài gì trả đũa Ukraine, nhưng tờ Kyiv Independent dẫn thông cáo từ Cơ quan quân sự thành phố Kiev và Thị trưởng Klitschko nhận định đối phương có thể đã dùng các tên lửa đạn đạo Kinzhal, Iskander-M hoặc KN-23. Nhà chức trách địa phương thống kê đã có một người thiệt mạng, 3 người bị thương và tổn thất về vật chất do các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống các quận nội thành Kiev gây ra.

Các hãng thông tấn quốc tế hiện vẫn chưa thể xác minh những thông tin trên.