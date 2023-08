Album phòng thu đầu tay của O’Connor - The Lion and the Cobra, phát hành vào năm 1987 và được xếp hạng quốc tế. Album phòng thu thứ hai I Do Not Want What I Haven’t Got (1990) là thành công lớn nhất của bà - bán được hơn 7 triệu bản trên toàn thế giới. Đĩa đơn Nothing Compares 2 U được Giải thưởng Âm nhạc Billboard vinh danh là đĩa đơn số một thế giới vào năm 1990.