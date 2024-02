Chiều 26/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận 14 bệnh nhân từ vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng tại xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Trong đó có 3 trường hợp bị thương nặng. Một bệnh nhân nữ đa chấn thương, tiên lượng nguy kịch, bác sĩ hội chẩn không thể mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn nên chuyển tuyến. Bệnh nhân thứ hai bị dập hai bàn chân cũng được đưa lên tuyến trên. Ca thứ ba đa chấn thương, gãy chân.

Các trường hợp còn lại đã được sơ cứu và chuyển sang chuyên khoa.

Các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Khoảng 15h ngày 26/2, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) xảy ra vụ xe khách tông vào lan can bảo vệ bên đường khiến nhiều người bị thương.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 99F chở nhiều người đang di chuyển hướng từ Lạng Sơn đi Hà Nội. Khi qua địa bàn xã Vân Thủy, xe bất ngờ tông vào lan can bên phải. Xe khách hư hỏng nặng phần đầu, lan can đường quốc lộ gãy gập. Những người bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Cú đâm mạnh khiến lan can xuyên vào phần đầu xe khách. Ảnh: CTV