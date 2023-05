Chiều 12/5, Công an phường Ngọc Thụy cho biết, vào khoảng 17h40 hôm nay, chị N.T.H. (nhân viên một showroom ô tô trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội) đang trên đường đi làm về trên đê Gia Thượng đoạn cầu Đông Trù, trong lúc nghe điện thoại đã bị một đối tượng đi xe máy phía sau lao lên giật điện thoại rồi bỏ chạy theo hướng về cầu Long Biên.

Đối tượng mặc áo ba lỗ màu đen bị công an cùng người dân bắt giữ. Ảnh: D.H.

Chị H. bình tĩnh lại, vừa bám theo đối tượng vừa dùng điện thoại còn lại thông báo sự việc cho người thân để báo công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Ngọc Thuỵ đã nhanh chóng tổ chức vây bắt đối tượng trên toàn đoạn đê sông Đuống và khoá các chốt chặn đề phòng đối tượng chạy thoát.

Nhận thấy bị truy đuổi và chặn bắt, tên cướp đã hốt hoảng vứt xe máy trên bờ đê, chạy trốn vào một nghĩa trang khu vực phường Ngọc Thuỵ.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp cùng quần chúng nhân dân, công an đã bắt được tên cướp sau khoảng 20 phút gây án.

Khai thác tại chỗ, công an biết đối tượng tên là Mo Văn Oong (SN 2000, ở Nghệ An). Đối tượng vừa ra Hà Nội tìm việc chưa lâu, do lười lao động nên tính chuyện đi cướp giật.