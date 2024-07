Chido Obi-Martin là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của Arsenal. Tuy nhiên, anh quyết định ra đi để tìm cho mình con đường phát triển sự nghiệp tốt hơn.

Nguồn tin độc quyền từ nhà báo chuyên chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, Obi-Martin quyết định chọn Old Trafford là bến đỗ mới.

Obi-Martin rời Arsenal để đầu quân MU

"Chido Obi-Martin sẽ chuyển đến MU. Tiến lên nào! (Here we go) Tiền đạo tài năng rời Arsenal và anh ấy vừa chấp nhận lời đề nghị của MU.

Bước đi quan trọng cho Chido, bởi cậu ấy đã từ lối lời đề nghị hấp dẫn hơn về tiền bạc ở Đức để đặt bút ký hợp đồng với Quỷ đỏ thành Manchester.

Dự án mà MU đưa ra đã thuyết phục được chàng trai sinh năm 2007."

Obi-Martin là hiện tượng ở đội U18 Arsenal mùa trước khi ghi 29 bàn trong 17 lần ra sân.

Hồi tháng 2 vừa qua, anh trở thành tâm điểm chú ý khi 10 lần xé lưới Liverpool trong trận đấu của đội U16 Arsenal.

HLV Mikel Arteta đã lên kế hoạch đôn Obi-Martin lên đội U21 và tập cùng các cầu thủ đàn anh ở đội một. Tuy nhiên, Obi-Martin có những quyết định của riêng mình.

Anh từ chối ký hợp đồng mới với Pháo thủ và nhận được hàng loạt lời đề nghị tại nước Anh cũng như các ông lớn khắp châu Âu.

Sau chuyến thăm Carrington và nghe dự án mà Quỷ đỏ vạch ra cho mình, Obi-Martin đồng ý đầu quân cho đội bóng thành Manchester.