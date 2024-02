Đoàn quân của Erik ten Hag dù không có được phong độ tốt nhất trước Nottingham Forest, nhưng đã lọt vào vòng 8 đội, với chiến thắng 1-0 tại City Ground.

Pha lao vào đánh đầu của Casemiro tung lưới Nottingham ở phút 89, đưa MU vào tứ kết FA Cup

Bàn thắng của MU đến vào phút 89 nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Casemiro, người lao vào đánh đầu từ tình huống đá phạt do Bruno Fernandes thực hiện.

Trước đó, MU nỗ lực tạo ra cơ hội để tìm đường vào khung thành Nottingham Forest nhưng đều không thành công.

Thắng nhọc Nottingham Forest, MU có cuộc đụng độ đầy thách thức nhưng cũng hứa hẹn rất hấp dẫn ở tứ kết FA Cup mùa này – Liverpool, đội thắng giòn Southampton 3-0 bởi ‘bọn trẻ’ ở Anfield, với bàn của Lewis Koumas và cú đúp từ Jayden Danns, đều mới 18 tuổi.

Khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của tiền vệ đội trưởng tuyển Brazil

Các cặp tứ kết FA Cup còn lại là Man City vs Newcastle, Chelsea vs Leicester City, Wolves vs Coventry City, với các trận đấu diễn ra vào trung tuần tháng 3.

Tính đến nay, MU đã 48 lần góp mặt tại tứ kết FA Cup, nhiều hơn bất cứ đội nào trong giải đấu. Trước đêm qua, Quỷ đỏ và Everton có số lần bằng nhau – 47.

Tuy lập kỷ lục vào sâu ở giải đấu, nhưng Quỷ đỏ không phải là đội dẫn đầu về thành tích đoạt cúp, với 12 lần, sau Arsenal (14 lần), trong khi Liverpool xếp thứ 3 (8 lần).