Theo tờ Marca, lý do Leny Yoro đổi ý, gia nhập MU là vì… tiền. Nguồn này cho biết, hậu vệ 18 tuổi hưởng lương 9 triệu euro/năm ở Old Trafford, chưa bao gồm các khoản thưởng, cao gần gấp 4 lần so với đề nghị của Real Madrid dành cho anh – 2,5 triệu euro/năm.

Đến MU, Leny Yoro vừa hưởng lương cao gần gấp 4 lần so với đề nghị của Real Madrid, lại có thể giành suất đá chính

Ban đầu, Real Madrid tự tin có Leny Yoro, vì đã thuyết phục được sao trẻ này gia nhập sân Bernabeu. Tuy nhiên, họ không thể đạt thỏa thuận về khoản phí chuyển nhượng với Lille.

Và MU đã nhảy vào, đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn nhiều, với khoản phí 62 triệu euro, kèm thêm 8 triệu euro ở điều khoản phụ. Kết quả, hợp đồng 5 năm giữa MU và Leny Yoro nhanh chóng được ký kết.

Ngoài vấn đề tiền thì việc Leny Yoro chọn gia nhập đội bóng của Erik ten Hag cũng là dễ hiểu. Bởi ở MU, anh có nhiều cơ hội giành được suất đá chính hơn, trong khi đến Real Madrid khả năng chỉ là lựa chọn thứ 4 của Ancelotti sau các sao cộm cán David Alaba, Eder Militao và Antonio Rudiger.

Tuy nhiên, tin kém vui khi hậu vệ 18 tuổi dính chấn thương trong trận MU gặp Arsenal trên đất Mỹ

Leny Yoro đã ra mắt ở trận giao hữu MU 2-0 Rangers và để lại ấn tượng tốt. Tuy nhiên, hậu vệ người Pháp đã phải rời sân ở phút 35 ở trận đội nhà gặp Arsenal (thua 1-2 trong 90 phút nhưng thắng ở loạt đấu penalty), do vấn đề ở mắt cá chân.

Ngoài Leny Yoro, Rasmus Hojlund cũng bị chấn thương, được Erik ten Hag rút ra ở ngay phút 15 của trận đấu trên.

Cập nhật tình hình của 2 cầu thủ này, HLV Erik ten Hag cho biết, cần phải chờ đội ngũ y tế MU kiểm tra thêm mới có kết luận chính xác.

Mùa trước, chấn thương thực sự là nỗi ám ảnh với MU nên họ không hy vọng điều xui rủi sẽ tiếp tục đeo bám họ.