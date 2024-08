Lạ lẫm với mô hình taxi điện mini

Chính thức hoạt động từ tháng 5/2024, Let’s Go Taxi thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Let’s Go An Bình ngay lập tức gây chú ý khi trở thành hãng taxi điện mini đầu tiên tại Việt Nam dù mới hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Từ 15 xe ban đầu, Let’s Go Taxi đã tăng số lượng đầu xe lên con số 115 xe chỉ sau vài tháng hoạt động. Đáng chú ý, “tân binh” trong làng dịch vụ vận tải hành khách này lựa chọn xe điện Wuling mini EV để trang bị cho đội xe của hãng. Đây cũng là thời điểm hãng xe điện Trung Quốc đổ bộ vào thị trường Việt Nam.

Lô xe điện Wuling mini MV đầu tiên được đưa về khi ra mắt hãng taxi. Ảnh: NVCC.

Ông Trần Lưu Văn (bên trái) trong ngày ra mắt Let's Go Taxi. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Lưu Văn, Tổng Giám đốc Let’s Go An Bình cho hay, với 8.000 đồng/km, giá cước của Let’s Go Taxi bằng khoảng một nửa so với giá cước taxi thông thường hiện nay. Đồng thời, với quãng đường di chuyển khoảng 170km, taxi điện mini đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân nội tỉnh và khách du lịch khi đến Phú Yên.

“Mức giá này chỉ tương đương với giá cước 'xe ôm', thậm chí còn rẻ hơn nếu đi từ 2-4 người”, ông Trần Lưu Văn nói.

Về mô hình kinh doanh mới mẻ này, vị CEO của Let’s Go Taxi cho rằng lĩnh vực nào cũng có lúc khó khăn, cần có sự thay thế khi cái cũ không còn phù hợp. Thị trường taxi không phải là ngoại lệ, thậm chí còn là minh chứng rõ nét nhất cho câu chuyện thay đổi để thích nghi.

Thực tế cho thấy, đại dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh taxi rơi vào khủng hoảng. Số lượng xe taxi nói chung đã giảm đáng kể, nhất là taxi chạy bằng xăng đang dần bị thay thế bởi xe điện.

“Riêng taxi điện mini là loại hình taxi mới, khai thác phân khúc khách hàng đi taxi với giá cước chỉ ngang bằng với giá xe ôm nên sẽ chiếm một lượng khách hàng khác, mới và nhiều hơn”, ông Văn tự tin về triển vọng của taxi điện mini.

Những chiếc taxi điện mini đã dần trở nên quen thuộc với người dân thành phố biển Tuy Hoà. Ảnh: NVCC.

Xe điện được coi là xu hướng tất yếu của thị trường, nhưng sử dụng để chạy taxi vẫn cần nhiều thời gian để sạc pin. Thời gian sạc pin cũng là thời gian nghỉ ngơi của tài xế. Quá trình hoạt động trong ngày, tuỳ lượng pin tài xế sẽ nhận những chuyến khách phù hợp.

Hơn nữa, lợi thế của ô tô điện là xe có kết cấu máy móc đơn giản hơn so với động cơ đốt trong, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ thấp. Người dân cũng có thiện cảm với xe điện hơn vì sự êm ái, thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, theo ông Văn, hạn chế lớn nhất của xe điện là giá pin cao, phụ thuộc vào pin rất nhiều trong khi sự phát triển công nghệ pin và sạc pin rất nhanh, công nghệ nhanh lỗi thời, giá bán xe thanh lý chưa có gì chắc chắn trong tương lai. Thời gian sạc pin và trạm sạc cũng là một bất lợi của xe điện.

Do vậy, taxi điện mini có thể hiểu là phân khúc ở giữa, phục vụ nhu cầu đi lại hết sức nhẹ nhàng, an toàn cho người dân ở phố thị, quãng ngắn trong nội đô, bán kính tầm 50-80km. Điều này chỉ xe ô tô điện mini đáp ứng được.

600 xe VF3 và có thể hơn thế nữa

Theo chia sẻ của ông Văn, dù mới đi vào hoạt động nhưng lượng khách lựa chọn Let’s Go Taxi ngày càng tăng cao. Giờ cao điểm trong ngày từ 17h-21h và hai ngày cuối tuần đều trong tình trạng quá tải, ở cả dịch vụ vận chuyển khách và cho thuê xe tự lái.

Let’s Go Taxi chủ trương sử dụng tất cả dòng xe điện mini phù hợp với tiêu chí khai thác của mình.

Đó cũng là một trong những lý do, bên cạnh kế hoạch mở rộng ra các tỉnh thành khác, ngày 2/8 vừa qua Let’s Go An Bình đã ký hợp đồng mua 600 xe VF3 với Vinfast, dòng xe đang làm mưa làm gió trên thị trường xe điện trong nước.

Động thái này là để bổ sung cho chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2025. Trong đó, 200 xe điện VF3 đầu tiên sẽ được Vinfast bàn giao trong năm 2024.

Số lượng xe VF3 mới nằm trong kế hoạch mở rộng thị trường của hãng tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP Đà Nẵng và các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

“Có thể nói, 3 tháng qua công ty đã có những bước đi đầu tiên cho thấy hiệu quả cao, cũng là 3 tháng để Let’s Go Taxi hoàn thiện quy trình tốt nhất, từ đó mở rộng thị trường sang các tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra”, ông Trần Lưu Văn chia sẻ.

Ông Văn cũng hé lộ về một kế hoạch cởi mở với nhiều hãng xe điện khác nhau: “Let’s Go Taxi là công ty taxi điện sử dụng tất cả các dòng xe điện mini phù hợp với tiêu chí khai thác của mình. VF3 cũng là một lựa chọn, Wuling cũng là một lựa chọn. Tương lai có thể là xe điện mini của nhiều hãng khác nữa”.

Trước câu hỏi “Có người đã đặt câu hỏi liệu Let’s Gỗ có phải là sân sau của Vinfast, khi công ty quyết định mua hàng trăm xe VF3 để kinh doanh dịch vụ?", ông Văn nói thẳng: Chúng tôi là công ty vận tải taxi, khai thác taxi điện mini giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam, chứ không phải “sân sau” của bất kỳ hãng ô tô nào.