Đài RT đưa tin, hôm 4/1, nhiệt độ ở Moscow xuống tới -26 độ C, với dự báo mức thấp nhất là -31 độ C qua đêm và mức cao nhất là -12 độ C vào ngày 5/1. Nhà chức trách đang đặt thủ đô Nga trong tình trạng “cảnh báo thời tiết màu cam” cho đến ngày 6/1.

Băng tuyết bao phủ khu vực cảng St. Petersburg. Ảnh: RT

Nhiệt độ ở St. Petersburg giảm xuống -27 độ C hôm 4/1, trong khi khu vực phía bắc vùng Leningrad chứng kiến đợt lạnh tới -36 độ C. Cùng thời gian, tại các khu vực miền trung xứ sở bạch dương, bao gồm Vladimir, Ivanovo, Kostroma, Tver và Yaroslavl, nhiệt độ thấp nhất là -35 độ C và vùng Sverdlovsk có thể giảm xuống -40 độ C.

Tuyết rơi dày đặc ở thủ đô Moscow. Ảnh: Sky News

Tính tới tối 4/1, các cơ quan quản lý đã phải hoãn hoặc hủy 11 chuyến bay tại sân bay Sheremetyevo của Moscow và 5 chuyến tại Vnukovo.

Ảnh: RT

Băng tuyết cũng gây ra nhiều vấn đề với giao thông đường sắt. 6 chuyến tàu bị đình chỉ ở vùng Chelyabinsk trên dãy Urals. Mặc dù một số phương tiện truyền thông đề cập đến vấn đề về hệ thống sưởi và thiếu hụt lương thực trên các đoàn tàu, nhưng ngành đường sắt cho biết họ sẽ duy trì “chế độ nhiệt độ thoải mái” trên tàu và cung cấp bữa ăn cho mọi người ở Yekaterinburg và Chelyabinsk.

Ảnh: RT

Một tàu điện Lastochka đã bị kẹt ở vùng Vladimir, trên đường từ Moscow đến Nizhny Novgorod, sau khi mất điện trong thời tiết -30 độ C. Khoảng 300 hành khách được báo cáo “bị mắc kẹt trong băng” suốt gần 3 tiếng đồng hồ.

Một người diện trang phục của ông già Noel phải di chuyển bằng xe trượt tuyết trên đường phố Yekaterinburg, Nga. Nguồn: X

Khi các máy sưởi điện hoạt động ngoài giờ để đối phó với cái lạnh, lưới điện địa phương lâm vào tình trạng quá tải và nhiều ngôi làng ở Moscow cũng như Tula bị mất điện. Ít nhất 20 khu định cư nông thôn ở khu vực Moscow đã báo cáo tình trạng mất điện, làm tắc nghẽn các kênh Telegram thu nhận khiếu nại của của chính quyền. Quận Zaoksky thuộc vùng Tula đã bị mất điện trong nhiều ngày khi nhiệt độ bên ngoài giảm xuống -25 độ C.

Cơ quan khí tượng liên bang cảnh báo, đợt lạnh bất thường sẽ lan tới 70% diện tích của Nga trong những ngày tới và sẽ không giảm trước ngày 10/1. Ở một số vùng, nhiệt độ thậm chí có nguy cơ giảm tới -54 độ C.