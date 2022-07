Mùa du lịch, có nên đi xuyên Việt bằng xe sedan gầm thấp?

Nhân dịp các con đang được nghỉ hè, tôi muốn cùng gia đình có một chuyến đi du lịch đáng nhớ. Chính vì thế, vợ chồng tôi quyết định dành ra khoảng 10 ngày để tự lái xe đưa các con đi xuyên Việt với cung đường từ Hà Nội vào đến Nha Trang, lên Đà Lạt rồi quay lại.

Chúng tôi đã chuẩn bị khá kỹ cho chuyến đi sắp tới, từ lịch trình, kế hoạch ăn chơi đến đặt phòng khách sạn ở những nơi đi qua,... Việc lái xe đối với tôi cũng không là vấn đề bởi mỗi ngày chỉ lái khoảng 200-300 km rồi nghỉ chứ không chạy liên tục.

Có nên lái xe xuyên Việt với gia đình bằng xe sedan gầm thấp? (Ảnh minh hoạ)

Tuy vậy, phương tiện di chuyển có lẽ là điều tôi đang băn khoăn nhất. Tôi đang sử dụng một chiếc KIA Cerato đời 2016, người bạn 6 năm tuổi nhưng hoạt động khá ổn định và gần như không hỏng hóc vặt bao giờ.

Nhưng lần lái xe xa nhất của tôi cùng chiếc xe của mình mới là vào đến Nghệ An với khoảng cách hơn 300km. Do vậy, tôi hơi lăn tăn là với một xe gầm thấp chở gia đình đi xuyên Việt liệu có an toàn và thoải mái không, nhất là với một số cung đường đèo dốc ở Tây Nguyên.

Khi chia sẻ về chuyến đi sắp tới, một người bạn thân của tôi gợi ý có thể đổi cho tôi chiếc SUV 7 chỗ đời mới của anh ấy để đi cho thoải mái và an toàn, lại chở được nhiều đồ. Nhưng thú thực, tôi vẫn thích lái xe của mình hơn.

Qua báo VietNamNet, tôi muốn nhận được tư vấn của các chuyên gia và những người có kinh nghiệm lái xe đi xuyên Việt. Tôi cần chuẩn bị những gì và với chiếc xe của mình, liệu tôi có gặp khó khăn gì cho chuyến đi sắp tới hay không?

Xin trân trọng cảm ơn!

Độc giả Đỗ Thanh Tuấn (Hà Đông, Hà Nội)

