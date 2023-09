Chiều 28/9, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục và Phòng CSGT Công an tỉnh/thành phố tăng cường lực lượng để phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Cục và Phòng CSGT Công an các tỉnh thành phố phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với những tỉnh ven biển thì phải phối hợp với các lực lượng kêu gọi tàu, thuyền về nơi neo đậu, tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới đảm bảo an toàn. Đồng thời, không cho phương tiện thủy rời cảng, bến khi có lệnh cấm của cơ quan có thẩm quyền.

Ngập úng tại đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) vào sáng 28/9

Đối với khu vực đất liền Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì tổ chức hướng dẫn phân luồng, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân tại các ngầm, đập tràn, nước siết, các đoạn đường bị ngập, bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, ngay trong ngày 28/9, lực lượng CSGT các địa phương đã ra quân phân luồng, sử dụng phương tiện chuyên dụng giúp người dân vượt điểm sạt lở, ngập úng.

Tại Hòa Bình, có 29 điểm xảy ra sạt lở, ngập úng gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đã chủ động phối hợp với các lực lượng để cảnh báo, phân luồng và hỗ trợ nhân dân, đảm bảo an cho người và phương tiện giao thông. Đến chiều cùng ngày, cơ bản các điểm sạt lở không xảy ra ùn tắc.

Điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ đi qua tỉnh Hòa Bình (Ảnh: CACC)

Lượng lớn đất đá đổ xuống đường khiến giao thông gặp khó khăn

CSGT Hòa Bình tiến hành cấm đường qua các đoạn xảy ra ngập, úng (Ảnh: CACC)

Tại Nam Định, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Nam Định và huyện lân cận xảy ra ngập úng, cản trở giao thông. Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp cùng các lực lượng để cảnh báo và dùng ô tô chuyên dụng để giúp người dân vượt điểm úng ngập.

CSGT Nam Định giúp dân vượt qua điểm úng ngập (Ảnh: CACC)

CSGT dùng xe chuyên dụng để chở xe máy vượt điểm ngập (Ảnh: CACC)