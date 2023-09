Hôm nay (28/9), thông tin từ UBND huyện Ba Chẽ cho biết, vị trí xảy ra sạt lở thuộc địa bàn thôn Bắc Cáp, xã Đạp Thanh.

Vụ sạt lở gây sập đổ và hư hỏng hoàn toàn một nhà cấp 4 mái tôn diện tích hơn 80m2 và 1 nhà bếp dựng tạm diện tích hơn 60m2 của gia đình anh Mã Văn Sồi.

Rất may trước đó gia đình anh Sồi đã kịp thời di chuyển tới nơi an toàn nên không có thiệt hại về người.

Nhà anh Sồi bị đất sạt lở làm sập (Ảnh: QMG)

Đất sạt lở cũng ảnh hưởng, gây nguy cơ đổ sập ngôi nhà kiên cố lợp ngói ngay bên cạnh của gia đình ông Mã Văn Dương (bố anh Mã Văn Sồi). Thành viên trong nhà cũng đã kịp thời di chuyển toàn bộ người và một phần tài sản tới nơi an toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, lãnh đạo xã Đạp Thanh đã chỉ đạo các ban, ngành cùng người dân trong thôn huy động lực lượng giúp 2 hộ gia đình khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo UBND và Thường trực Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN huyện Ba Chẽ hiện đang có mặt tại hiện trường, trực tiếp tìm phương án khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đặc biệt cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương miền núi trên địa bàn.