Cơn mưa trút xuống trung tâm Thủ đô đúng vào giờ đi làm khiến nhiều tuyến đường tê liệt giao thông. Hình ảnh tại phố Đào Tấn, hàng dài ô tô nhích từng chút để qua ngã tư. Lúc này các phương tiện đều phải bật đèn vì trời mù và tối.

8h, tại nút giao Hầm chui Trung Hoà (quận Cầu Giấy), như thường lệ ở hướng vào trung tâm, cảnh ùn tắc kéo dài cả phía trên và dưới hầm.

Phố Nguyễn Chí Thanh cũng trong cảnh tương tự, xe cộ chen chật cứng các làn đường kéo dài từ ngã tư Huỳnh Thúc Kháng tới nút giao Trần Duy Hưng - Phạm Hùng.

Hầm chui Lê Văn Lương vốn ít khi xảy ra ùn ứ phương tiện, hôm nay ô tô, xe máy đi qua đây cũng bị kẹt cứng.

Nhiều người khi ra khỏi nhà mới biết có mưa nên không chuẩn bị trước đã bị muộn giờ làm.

Ra đường vào thời điểm này là việc bất đắc dĩ, không ai muốn, nhưng hầu hết những người trên đường đến nơi làm việc vẫn phải "đối đầu".

Một đoạn đường trên phố Nguyễn Chí Thanh nước không kịp thoát. Người đi xe máy dừng chờ đèn đỏ phải chịu ướt giày dép.

Một người vận chuyển hàng sử dụng chiếc ô rất to để che chắn. “Cứ mưa lớn là tắc đường, thời gian đi lại gấp đôi so với ngày bình thường”, ông Hướng (51 tuổi) vừa vượt lên vừa than thở.