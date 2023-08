Đó là thông tin đáng chú ý trong báo cáo vừa được Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp gửi lên Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện ngày 2/8.

Cụ thể, theo báo cáo, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nhiều, tăng; khu vực Bắc Trung Bộ thấp, tăng nhẹ; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp, dao động nhẹ so với hôm qua.

Thủy điện Bản Vẽ (Ảnh: EVN).

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ thấp, tăng nhẹ; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ; khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng so với ngày hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên mực nước cao (Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng).

Nhờ vậy, các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; khu vực Bắc Trung Bộ đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hồ có mực nước thấp, gồm: Thác Bà, Bản Vẽ, Trung Sơn, Hủa Na.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới ở các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng; khu vực duyện hải Nam Trung Bộ giảm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay (2/8) đến ngày mai (3/8), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 200mm. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn có mưa đến rất to với lượng 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 3/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn, lượng nước ồ ạt đổ về hồ thủy điện trên cả nước khiến mực nước của các hồ chứa tăng nhanh.

Tuần trước, do nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện miền Bắc đạt sản lượng cực đại khiến nỗi lo thiếu điện trở lại.

EVN cho hay tuần từ 21-27/7, nhu cầu sử dụng điện cực đại ngày ở miền Bắc là 477,9 triệu kWh, tăng 14,3 triệu kWh so với tuần trước đó và công suất cực đại đạt 23.568MW, tăng 1.208 MW.

Tại Hà Nội, nắng nóng kéo dài nên ngày 27/7, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đã lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, đạt mức hơn 101 triệu kWh, vượt gần 1 triệu kWh so với sản lượng điện tiêu thụ cao nhất năm 2022.

Tuy nhiên, nhờ phụ tải miền Trung và miền Nam giảm cả về sản lượng và công suất so với tuần trước, dẫn đến phụ tải toàn quốc giảm. Cụ thể, sản lượng cực đại ngày toàn quốc đạt 893,7 triệu kWh, giảm khoảng 4,8 triệu kWh so với tuần trước; công suất cực đại đạt 43.220MW, giảm 710MW so với tuần trước.

Nhờ vậy, dù nhu cầu sử dụng điện ở miền Bắc tăng cao nhưng việc cung ứng điện cho miền Bắc vẫn được đảm bảo.

Với việc mưa liên tục trong hai ngày 2 và 3/8, nước về hồ thuỷ điện tại miền Bắc tăng lên, nỗi lo thiếu điện trở lại với miền Bắc đã vơi bớt.