Ngày 6/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, từ ngày 4 – 6/8, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Mưa lớn gây ra sạt lở đất làm thiệt hại người, công trình cơ sở hạ tầng và tài sản của người dân.

Thống kê ban đầu, đã có 4 người chết gồm ông Lường Văn Ơ. (51 tuổi) và cháu Mùa A S. (4 tuổi, cùng trú tại xã Tà Mung) bị đất sạt vào nhà dẫn đến tử vong.

Bà Lò Thị Đ. (56 tuổi, trú xã Khoen On, huyện Than Uyên) và 1 nam thanh niên khoảng 18 tuổi tại suối Nậm Mở (khu Nà Kè). UBND xã Khoen On đang xác minh danh tính nam thanh niên này. Ngoài ra tại xã Khoen On còn 3 người bị thương do sạt lở đất và lũ cuốn.

Theo Chủ tịch UBND huyện Than Uyên Nguyễn Văn Thăng, ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã huy động lực lượng xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thi công đóng trên địa bàn tập trung khắc phục hậu quả thiên tai; tiến hành kiểm tra, thống kê rà soát nhanh tình hình thiệt hại để cập nhật và báo cáo theo quy định.

Huyện Than Uyên đã huy động dân quân và nhân dân giúp vận chuyển đồ của 3 hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Các hộ dân còn lại tiếp tục được theo dõi, tuyên truyền, vận động di chuyển khi có tình huống xấu xảy ra.

Nhà cửa, tài sản của nhân dân các xã Mường Cang, Khoen On, Mường Kim, Tà Hừa, Tà Mung bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh Nguyễn Tuấn.

Về tài sản, 1 ngôi nhà bị sụt lún tại huyện Sìn Hồ, 39 ngôi nhà ở huyện Nậm Nhùn bị sụt lún, nứt, 10 ngôi nhà ở huyện Phong Thổ bị taluy sạt lở vào nhà.

Công trình giao thông tại km198+289 QL4H bị sạt lở taluy âm gây lún, nứt đường; km14+800 ĐT129 tại xã Hồng Thu nứt đường dài khoảng 40m, km2+100 (huyện Phong Thổ) và nhiều tuyến đường liên xã huyện Nậm Nhùn bị sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông.

Tại tỉnh Yên Bái, mưa lũ làm 2 người tử vong. Các nạn nhân là Cứ Thị Thu U. (2 tuổi) và Cứ Thị T. (chưa đầy 1 tuổi, cùng trú tại huyện Mù Cang Chải) tử vong do đá lở lăn vào nhà.

Về tài sản, 31 nhà tại huyện Mù Cang Chải bị hư do nước lũ và sạt lở đất.

Theo cơ quan chức năng địa phương, lượng mưa đo được ngày 5/8 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, đặc biệt tại xã Khao Mang, Mồ Dề, Lao Chải từ trên 100 - 300mm.

Lũ ống, lũ quét đêm 5/8, rạng sáng 6/8 đã làm nhiều ngôi nhà và tài sản ở các xã Hồ Bốn, Kim Nọi, Khao Mang bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh Hà Thắng

Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, Yên Bái cho biết: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp xuống các xã Khao Mang và Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên gia đình có người bị thiệt mạng và các gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá vào nhà.

Tại tỉnh Sơn La, từ ngày 4 – 6/8 mưa lũ cũng làm 1 người chết, là anh Lò Văn L. (33 tuổi, bị lũ cuốn).

Về tài sản, 8 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 28 nhà bị sạt lở, phải di dời khẩn cấp tại H.Mường La; 7 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, sụt lún ở huyện Quỳnh Nhai và huyện Sông Mã.

Hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và sạt lở đất tại Sơn La. Ảnh: Xuân Nguyễn.

Ngoài ra, các công trình giao thông tại tỉnh này cũng bị ảnh hưởng như đoạn tuyến QL279D từ Mường La đến Lai Châu tắc hoàn toàn do nhiều điểm sạt lở.

Trong đó, km32+300, km32+600 sạt lở, trôi toàn bộ nền mặt đường; đuôi mố cầu Nậm Păm nước suối dâng cao xói đến mép mặt đường; sạt lở taluy khoảng 362m2 (đường giao thông bản của xã Mường Sại huyện Quỳnh Nhai).

Ngoài các tỉnh trên, tại tỉnh Hòa Bình xảy ra 3 điểm sạt lở giao thông, đất đá tại QL6 (H.Mai Châu) gây ùn tắc cục bộ; tại tỉnh Điện Biên, 12 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 4,15 ha lúa, cây trồng bị thiệt hại; 2.800 m3 đất, đá sạt lở xuống đường.