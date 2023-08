Ngày 6/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, trong ngày 5/8, mưa lớn tại các tỉnh Hoà Bình, Điện Biên, Lai Châu đã gây thiệt hại về đường giao thông và cây trồng.

Theo đó, tại Hòa Bình xảy ra 3 điểm sạt lở giao thông với khối lượng 116m3 đất đá (tại QL6: Km128+740; Km146; đường tỉnh ĐH65, Km5+500), hiện đã thông xe.

Tỉnh Điện Biên có 12 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 4,15 ha lúa, cây trồng bị thiệt hại; 2.800m3 đất, đá sạt lở xuống đường, 230m chiều dài bị sạt lở, hiện đã thông xe.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lũ gây sạt lở, kèm theo gió lốc mạnh xảy ra đêm ngày 3/8 kéo dài đến ngày 5/8 tiếp tục gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và các huyện: Mường Nhé, Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Nậm Pồ.

Ước tổng thiệt hại khoảng 2,41 tỷ đồng.

Sạt lở tại Km421 Quốc lộ 6 tại Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Tuấn.

Tại Lai Châu có 4 nhà dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 1 vị trí đường giao thông bị sạt lở (Km198+289 QL.4H), hiện đã phân luồng để phương tiện đi lại; vị trí đường giao thông bị nứt 40m, tại Km41+800 tỉnh lộ 129 (thuộc địa phận bản Nà Kế, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ) đã xảy ra hiện tượng sạt lở, đứt gãy mặt đường bên ta luy âm do mưa lớn.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu, ngay sau khi xảy ra sự việc, sở đã chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương điều động nhân công, máy móc đến hiện trường để rào chắn, cảnh báo, phối hợp lực lượng thanh tra trực gác, hướng dẫn giao thông.

Ngoài ra, lãnh đạo sở cũng chỉ đạo đơn vị tư vấn vào hiện trường để đo đạc, khảo sát, lập phương án khắc phục xử lý.

Hiện, cơ quan chức năng đã căng dây, cắm biển cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này.

Nứt gãy mặt đường tại Km41+800 tỉnh lộ 129, thuộc địa phận bản Nà Kế 1 xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Mai Ngọc.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo địa phương đã đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý tại hiện trường; huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

Dự báo từ ngày 6-8/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Ngày và đêm 8/8, ở vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.