Ngày 17/10, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã đưa ra nhận định về tình hình mưa lũ miền Trung trong giai đoạn này.

Theo đánh giá của Trung tâm, mưa lớn dồn dập với cường độ và tổng lượng mưa lớn đã xảy ra và tập trung trong các ngày từ 12-14/10.

“Hiện nay vùng mưa đang thu hẹp lại trên khu vực Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến trong ngày khoảng 50-100mm.

Từ đêm nay, vùng mưa có xu hướng mở rộng ra các tỉnh phía Bắc với tâm mưa trong đêm nay và sáng mai sẽ là các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế, sau đó sẽ là Quảng Bình đến Hà Tĩnh, tiếp đến là ven biển Nghệ An-Thanh Hoá và khu vực các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Đợt mưa này còn có khả năng kéo dài đến ngày 19/10”, ông Tuấn thông tin.

Theo ông Tuấn từ nay đến ngày 19/10, trên các sông ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-6m, hạ lưu từ 1-3m.

“Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông ở Quảng Trị dao động ở mức báo động 1 (BĐ1) và trên BĐ1; các sông khác từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2”, ông Tuấn nhận định.

Đợt mưa này còn có khả năng kéo dài đến ngày 19/10. Ảnh: Hồ Giáp

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, nguyên nhân chính gây ra đợt mưa lũ ở các tỉnh miền Trung trong những ngày vừa qua là do hoạt động của khối không khí lạnh ở phía Bắc liên tục được tăng cường lệch Đông, kết hợp thêm với hoạt động của các nhiễu động trong đới gió Đông trên cao.

Ngoài ra, sáng nay (17/10), một vùng áp thấp trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo áp thấp nhiệt đới này đang có hướng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão là nguyên nhân tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung và có xu hướng mở rộng ra phía Bắc.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, đặc điểm lớn nhất cần lưu ý là mưa với cường độ lớn xảy ra trong một thời gian ngắn, thời gian mưa kéo dài làm tăng cao nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các tỉnh vùng núi, ngập úng ở các khu đô thị.

Trong bối cảnh thời tiết mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ông Tuấn nhận định, hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong ba tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 95%.

Bão, ATNĐ từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 đến 3 cơn bão/ATNĐ, trong đó sẽ có cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền...

Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục tác động đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ. Do vậy, ở khu vực này sẽ còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa, từ nửa cuối tháng 10 và tháng 11/2023.