Mưa lớn kéo dài đổ xuống tỉnh Quảng Nam, các tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) ngập sâu trong nước. Người dân đi lại khó khăn.

Đặc biệt, tuyến đường Quang Trung (ngay trước Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam), nước ngập sâu, có đoạn gần 1m. Nhiều người dân phải lội dòng nước sâu để vào khám bệnh.

Phương tiện di chuyển khó khăn tại đường Quang Trung (thị trấn Ái Nghĩa). Ảnh: C.S.

Nước tràn vào quán bán thiết bị y tế quá nhanh khiến vợ chồng anh Lê Huy Viễn (ở đường Quang Trung) lao đao.

Người dân bì bõm, lội nước đi khám bệnh. Ảnh: C.S.

“Nước tràn vào quán lúc 7h hôm nay. Mặc dù hai vợ chồng đã kê cao đồ nhưng đợt này nước lớn, một số thiết bị y tế của quán và của khách mang tới sửa bị ngâm trong nước. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 200 triệu đồng”, anh Viễn nói.

Nước ngập vào cửa hàng gia đình anh Viễn. Ảnh: C.S.

Nhiều thiết bị y tế bị ngập trong nước. Ảnh: C.S.

Thiệt hại ban đầu của cửa hàng anh Viễn khoảng 200 triệu đồng. Ảnh: C.S.

Theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua (từ 8h ngày 12/11 đến 8h ngày 13/11), các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Ái Nghĩa 198,8mm, Đại Hiệp 174,6mm (Đại Lộc); Bình Dương 177,4mm, Thăng Bình 155,2mm (Thăng Bình); Bình Lâm 90,4mm, Đầu Mối Hồ Việt An 82,4mm (Hiệp Đức)…

Nhiều cửa hàng ngập trong nước. Ảnh: C.S.

Trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 70mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hội An, Nam Trà My, Nông Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước…