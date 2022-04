Mưa như trút sáng cuối tuần, người Hà Nội vật lộn trong 'biển nước'

Dự báo thời tiết ngày 16/4: Bắc Bộ mưa giông, nhiệt độ hạ thấp

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và giông, một số nơi có mưa to tới rất to.