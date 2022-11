Bức tranh mùa thu vùng đồng quê nước Mỹ đẹp mê đắm qua ống kính chàng trai Việt

Qua ống kính của mình, chàng trai Việt Huy (Khánh Hoà) đã 'vẽ' bức tranh tuyệt mỹ về mùa thu New England (Mỹ) trong 'bộ áo' đủ gam màu đỏ, vàng, cam xen kẽ với những hồ nước tĩnh lặng.

Nguyễn Quang Việt Huy (sinh năm 1991, quê Khánh Hòa), hiện anh đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Là người con của thành phố Cam Ranh với một bên là núi non, một bên là biển, từ nhỏ Huy đã mơ ước chinh phục những vùng đất mới. Ở tuổi 31, Việt Huy đã ghé thăm 60 tỉnh, thành phố trong nước và hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tháng 10 vừa rồi, chàng trai 9X có chuyến đi đến vùng New England của nước Mỹ. Việt Huy kể: “Team mình có ý tưởng đi ngắm thu ở vùng New England từ năm 2019, và cũng đã lên kế hoạch cho chuyến đi vào năm 2020. Thế nhưng do tình hình dịch Covid, nên team đành hoãn lại dự định này. Cho đến đầu năm nay khi có thông báo du lịch mở cửa trở lại, tụi mình sắp xếp công việc, đặt vé máy bay và xin visa trong tháng 5.”

Trước khi chốt kế hoạch đến New England, Huy cũng nhiều lần đắn đo về dự định của mình, vì khoảng thời gian đẹp nhất của mùa thu nơi đây diễn ra rất ngắn, đến sớm hay muộn tùy vào thời tiết mỗi năm. Thêm vào đó, mùa này mưa nhiều, chỉ cần mưa hay gió lớn lá sẽ rụng hết chỉ sau một đêm.

Cuối cùng, nhóm Việt Huy chốt lịch trình đến New England 15 ngày từ 8/10 đến 23/10. Và rất may mắn, nhóm bạn đã có cơ hội ngắm khung cảnh thu trong khoảng thời gian đẹp nhất ở đây.

Việt Huy chia sẻ: “Mình cực kỳ thích đi săn thu bởi vì thời tiết trong lành và mát mẻ. Đặc biệt khoảng thời gian này không phải mùa du lịch cao điểm ở Mỹ nên chi phí cho chuyến đi cũng thấp hơn so với các mùa khác.”

New England là vùng đất có lịch sử lâu đời bao gồm 6 tiểu bang: New Hampshire, Vermont, Maine, Massachusetts, Connecticut và đảo Rhode. Khi ‘sang thu’ các cánh rừng sẽ khoác lên mình bộ áo mới với đủ gam màu đỏ, vàng, cam xen kẽ với những hồ nước tĩnh lặng tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Đây chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời cho những ai đam mê roadtrip, leo núi và cắm trại.

Bức ảnh về những cánh rừng rực rỡ sắc màu khi vào thu ở tiểu bang Vermont.

Sleepy Hollow Farm cũng là một trong những địa điểm không nên bỏ lỡ khi du khách ghé thăm tiểu bang Vermont.

Bức ảnh về Artist Bluff với view nhìn xuống hồ Echo ở tiểu bang New Hampshire.

Hồ Echo Lake Beach - một điểm check in nổi tiếng của khách du lịch khi ghé thăm tiểu bang New Hampshire.

Bức ảnh mùa thu ở tiểu bang Connecticut qua ống kính của Việt Huy

Công viên quốc gia Acadia (Acadia National Park) tại tiểu bang Maine là điểm du lịch không nên bỏ lỡ khi du khách có dịp ghé thăm vùng New England vào mùa thu. Acadia National Park được biết đến là 1 trong số 10 công viên quốc gia hàng đầu của Mỹ. Nơi đây là tập hợp khoảng một nửa đảo Mount Desert, nhiều hòn đảo nhỏ hơn liền kề và một phần của bán đảo Schoodic.

Với những du khách có ý định đến vùng New England, Việt Huy cũng đưa ra lời khuyên: “Ở đây phương tiện công cộng không phổ biến, du khách thuê xe tự lái sẽ rẻ và tiện hơn rất nhiều. Vì vậy, mọi người nên đi theo nhóm 4 người để dễ tìm xe và đặt phòng khách sạn. Bằng lái xe thẻ nhựa PET có song ngữ của Việt Nam được chấp nhận nên không phải đổi ra bằng lái xe quốc tế.”

Thời gian lý tưởng để chụp hình là khi sáng sớm hoặc xế chiều lúc nắng nhẹ, lá cây sẽ có màu đậm và sắc nét hơn. Tôm ở Maine rất tươi và giá cả hợp lý, vì vậy đây là trải nghiệm không thể bỏ lỡ cho những ai đam mê hải sản. New Hampshire là một trong 5 tiểu bang ở Mỹ hàng hóa được miễn thuế, vì vậy đây là thiên đường cho du khách thích mua sắm.

