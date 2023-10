Để có tiền mua ma tuý, Nguyễn Tiến Giảng (SN 1990, trú huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã lên kế hoạch sát hại tài xế xe ôm.

Chiều tối ngày 30/5/2020, một vụ án xảy ra, làm xôn xao vùng quê yên bình tại khu vực xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Một người dân đã phát hiện thi thể người đàn ông tại khu vực trồng cỏ voi trên bờ đê sông Lô.

Cơ thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết thương ở vùng cổ. Một số người dân nhận ra đây là người lái xe ôm, sinh sống ở bên kia sông. Hàng ngày, anh vẫn chở khách qua lại. Chiếc xe máy hàng ngày cùng anh mưu sinh và các loại giấy tờ cá nhân, điện thoại đều biến mất.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Tuyên Quang cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định danh tính nạn nhân là N.Q.H. (SN 1981, trú tại huyện Đoan Hùng). Cơ quan công an nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Hiện trường là nơi vắng người, không có nhân chứng, gây khó khăn cho việc phá án.

Nhận thấy tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ án, ngay trong đêm 30/5, hầu hết cán bộ, chiến sĩ của phòng CSHS được huy động, phối hợp với Công an huyện Sơn Dương, chia thành nhiều tổ công tác để truy xét dấu vết của đối tượng.

Một cán bộ tham gia chuyên án kể lại: Khi có đầu mối về chiếc xe máy bị cướp thì vật chứng này đã bị mua đi bán lại tới 3 lần. Lần đầu, nghi phạm bán cho một người ở TP Việt Trì (Phú Thọ), người này lại bán sang huyện Lâm Thao, tiếp theo chiếc xe lại được bán về thị xã Phú Thọ.

Trong thời gian rất ngắn, cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc xe máy. Từ mô tả của những người mua bán xe, cùng với quá trình rà soát, khoanh vùng, cơ quan công an đã xác định được đặc điểm nhận dạng đối tượng. Đó là Nguyễn Tiến Giảng (SN 1990, trú huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

“Nghi phạm được xác định thuộc diện nghiện hút lâu năm, từng có tiền án tiền sự. Qua quá trình truy bắt, đối tượng này có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Hắn liên tục di chuyển trên địa bàn rộng nên ban chuyên án phải huy động nhiều lực lượng tham gia”, cán bộ chuyên án cho hay.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị phòng Trọng án - Cục CSHS (Bộ Công an) phối hợp. Quá trình phá án, còn có sự phối hợp rất chặt chẽ của Công an tỉnh Phú Thọ và Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Đến ngày 1/6, ban chuyên án xác định, đối tượng đang ở Hà Nội và tiếp tục lẩn trốn. Sau khi tính toán các phương án, lực lượng công an đã “giăng lưới” và tóm gọn nghi phạm tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình.

Tội ác từ cái chết trắng

Cán bộ trinh sát cho biết, khi bị bắt giữ chính bản thân Giảng còn bất ngờ vì tại sao mình bị phát hiện và bắt giữ nhanh như vậy.

Tại cơ quan công an, Giảng khai nhận, bản thân nghiện ma túy từ lâu, chưa có vợ con. Trước đó, Giảng từng thuê anh H. chở xe ôm một vài lần nên đã có số điện thoại của nạn nhân.

Giảng từng nợ tiền xe ôm của anh H. nên tối ngày 29/5, khi anh H. chở Giảng có nhắc đến chuyện đòi nợ, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong khi đang thiếu tiền mua ma tuý, Giảng liền nảy ý định giết anh H. để cướp tài sản.

Hắn đã đem theo một chiếc kéo, khi đến đoạn đường đê thuộc địa bàn xã Trường Sinh, thì trời nhá nhem tối. Thấy không còn người qua lại, Giảng bảo anh H. dừng xe để chờ người đến đưa đồ.

Đối tượng Nguyễn Tiến Giảng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Trong lúc anh H. không chú ý, Giảng dùng kéo sát hại nạn nhân rồi kéo vào bụi cỏ. Đối tượng lục lọi tìm tài sản rồi lấy chiếc xe máy bán được 2 triệu đồng, điện thoại bán 200 nghìn đồng.

Trong quá trình chạy trốn, Giảng di chuyển từ Việt Trì về Hà Nội bằng đường thủy (đi nhờ tàu chở cát). Tới Hà Nội, đối tượng tiếp tục liên hệ với những con nghiện quen biết để nhờ vả. Khi hắn di chuyển đến khu vực gần bến xe Mỹ Đình và đang hẹn một đối tượng khác vay tiền để tiếp tục bỏ trốn thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ.