Thời báo Israel dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Washington tham dự Hội nghị Đối thoại Mỹ-Trung Đông hôm 9/9 nói rằng, một cuộc chiến tranh tổng lực giữa quân đội Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon sẽ mang lại những hậu quả không thể lường trước được.

Thiết giáp Israel tập trung gần biên giới với Lebanon tháng 10/2023. Ảnh: Flash90 của Israel

“Đó không phải là một cuộc chiến mang tính thử nghiệm, đó không phải là trò chơi. Tôi không nghi ngờ về khả năng tác chiến của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), nhưng chúng ta cần nghĩ tới thực tế rằng sẽ có nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với Israel và Hezbollah”, vị quan chức này cho biết.

Theo Thời báo Israel, tuyên bố trên của quan chức Mỹ giấu tên được đưa ra trong bối cảnh nhiều lãnh đạo cấp cao Israel gần đây, bao gồm cựu thành viên nội các chiến tranh Benny Gantz, nói rằng một chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Lebanon là cách duy nhất để hàng chục nghìn người dân có thể quay trở về nhà của họ ở miền bắc Israel.

“Chúng ta có đủ lực lượng để đối phó với tình hình ở Gaza, và chúng ta nên tập trung vào những gì xảy ra tại miền bắc Israel. Thời điểm dành cho miền bắc Israel đã tới, và tôi thực chất nghĩ rằng chúng ta đã xử lý vấn đề này muộn màng”, ông Gantz nói.

Mỹ tấn công hạ tầng quân sự Houthi

Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) cho biết, các đơn vị quân sự Mỹ ở Trung Đông trong 24 giờ qua đã phá hủy 2 hệ thống tên lửa và một khí tài hỗ trợ nằm trong khu vực nhóm vũ trang Houthi kiểm soát ở Yemen. Ngoài ra, lực lượng Hải quân Mỹ trên Biển Đỏ cũng vô hiệu hóa thành công một xuồng cảm tử không người lái (USV).

“Những khí tài bị phá hủy là mối đe dọa rõ ràng đối với các lực lượng của Mỹ và đồng minh, cũng như các thương thuyền hoạt động trong khu vực. Các động thái của chúng tôi là nhằm bảo vệ sự tự do hàng hải, và làm cho các vùng biển quốc tế an toàn hơn”, thông tin từ US CENTCOM viết.

Từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra tháng 10 năm ngoái, Houthi đã thực hiện hàng chục vụ tấn công nhằm vào các thương thuyền đi qua Biển Đỏ với lý do “ủng hộ người dân Palestine ở Dải Gaza trước hoạt động quân sự của IDF”. Điều này buộc Mỹ và các quốc gia đồng minh phải điều hải quân tới Biển Đỏ để ngăn chặn các cuộc tấn công tàu thuyền từ Houthi.

Israel không kích trại tị nạn ở Gaza, bắt giữ đoàn xe của Liên Hợp Quốc Không quân Israel đêm 9/9 đã nã tên lửa vào trại tị nạn Al-Mawasi nằm gần thành phố Khan Younis ở Dải Gaza, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Syria tố Israel không kích trung tâm quân sự, hơn 20 người thương vong Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích nhắm vào tỉnh Hama của Syria, vụ việc khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương.