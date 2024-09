Binh sĩ Mỹ. Ảnh: NPR

Theo CNN, phát ngôn viên Lầu Năm Góc - Thiếu tướng Pat Ryder cho biết: "Do căng thẳng ở Trung Đông gia tăng và vì lý do thận trọng, chúng tôi sẽ điều bổ sung một số lượng nhỏ quân nhân Mỹ để tăng cường cho lực lượng của chúng tôi đã có mặt ở khu vực. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, tôi sẽ không bình luận hoặc cung cấp thông tin chi tiết". Khoảng 40.000 binh sĩ Mỹ đang có mặt ở Trung Đông.

Hôm qua (23/9), tàu sân bay USS Truman, hai tàu khu trục và một tàu tuần dương của Mỹ đã khởi hành từ Norfolk, Virginia, hướng đến Địa Trung Hải. Việc này mở ra khả năng Mỹ có thể giữ cả tàu Truman và tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đang ở Vịnh Oman, ở khu vực trong trường hợp bạo lực nổ ra trầm trọng hơn.

Thông báo điều thêm quân được Mỹ đưa ra sau khi bạo lực xuyên biên giới giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon gia tăng. Israel đã mở các cuộc không kích vào khoảng 1.600 mục tiêu trên khắp Lebanon và cảnh báo người dân Lebanon rời khỏi các khu dân cư nơi Hezbollah được cho là đã bố trí vũ khí và nhân sự.

Chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi các cuộc không kích đó là sự khởi đầu cho một chiến dịch tấn công chủ động chống lại lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết, các cuộc không kích hôm 23/9 của Israel đã giết chết ít nhất 462 người và làm hơn 1.600 người bị thương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington đang nỗ lực để hạ nhiệt căng thẳng nhằm cho phép mọi người trở về nhà an toàn. Và rằng, Lebanon, Gaza sẽ là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận của ông với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm qua đã cáo buộc Israel đặt bẫy để Iran tham chiến. "Họ đang kéo chúng ta đến một điểm mà chúng ta không muốn đến", ông cảnh báo.