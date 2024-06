Ba nhà mạng bị điều tra gồm China Mobile, China Telecom, China Unicom. Mặc dù các doanh nghiệp nêu trên chỉ có hiện diện nhỏ tại thị trường Mỹ và đã bị cấm cung cấp phần cứng điện thoại hay dịch vụ bán lẻ Internet, song họ vẫn có thể tiếp cận dữ liệu người dùng tại thị trường này.

Cuộc điều tra là nỗ lực mới nhất của Washington, như một phần của cuộc chiến công nghệ ngày càng sâu sắc giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Động thái cho thấy chính quyền Mỹ đang cố gắng bịt mọi con đường nhắm vào dữ liệu người dùng nước này.

Các nguồn tin cho hay, cơ quan quản lý có thể chặn các giao dịch cho phép doanh nghiệp nước ngoài vận hành trung tâm dữ liệu và định tuyến dữ liệu cho các nhà cung cấp Internet.

Mỹ đang tìm cách bịt mọi lỗ hổng "dữ liệu". Ảnh: Business Standard

Với việc bị loại khỏi các giao dịch quan trọng, sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet và đám mây tại Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung sẽ bị tác động nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tê liệt trong một số trường hợp.

Định tuyến qua Trung Quốc

China Telecom, China Mobile và China Unicom từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Washington. FCC (Uỷ ban truyền thông liên bang) đã từ chối đơn đăng ký cung cấp dịch vụ điện thoại của China Mobile vào năm 2019 và thu hồi giấy phép của China Telecom và China Unicom trong lĩnh vực tương tự vào năm 2021 và 2022.

Tháng 4 năm ngoái, FCC tiếp tục cấm các công ty trên cung cấp dịch vụ băng thông rộng. Một trong những yếu tố chính dẫn đến quyết định của uỷ ban này là việc China Telecom định tuyến sai lưu lượng truy cập Internet qua Trung Quốc, khiến lưu lượng có thể bị chặn, thao túng hoặc không thể truy cập đích đến dự định.

China Telecom phủ nhận mọi cáo buộc của cơ quan quản lý Mỹ, nói rằng các vấn đề về định tuyến thường xảy ra trên tất cả các mạng.

Phạm vi tiếp cận của các công ty viễn thông Trung Quốc đã mở rộng sâu bên trong cơ sở hạ tầng Internet Mỹ.

Theo website chính thức của China Telecom, họ có ​​8 điểm hiện diện (PoP) đặt tại các điểm trao đổi Internet, cho phép các mạng quy mô lớn kết nối với nhau và chia sẻ thông tin định tuyến.

Theo FCC, có “những rủi ro nghiêm trọng về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật” do PoP gây ra khi được điều hành bởi các công ty tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia.

Bill Woodcock, Giám đốc điều hành của Packet Clearing House, tổ chức hiệp ước liên chính phủ chịu trách nhiệm bảo mật cơ sở hạ tầng Internet quan trọng, cho biết lưu lượng truy cập qua các điểm này dễ bị phân tích, từ đó khai thác thông tin chính về nguồn gốc, đích đến, cũng như quy mô và thời gian mỗi gói dữ liệu. Chúng cũng có thể cho phép kiểm tra sâu gói tin, trong đó các bên có thể xem qua nội dung của dữ liệu và thậm chí giải mã.

Các cơ quan quản lý lo ngại rằng các công ty có thể truy cập thông tin cá nhân và tài sản trí tuệ được lưu trữ trên đám mây của họ và cung cấp cho Chính phủ Trung Quốc hoặc làm gián đoạn quyền truy cập của người Mỹ vào thông tin đó.

(Theo Bloomberg)