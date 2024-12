Thông cáo đăng trên trang web Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) viết rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10/12 đã “đồng ý áp dụng chương trình ‘Bán hàng quân sự nước ngoài’ cho việc mua bán phụ tùng và linh kiện dịch vụ liên quan đến tiêm kích F-16 của Chính phủ Ukraine, với chi phí ước tính 266,4 triệu USD”.

Một tiêm kích F-16 Ukraine. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

“Việc mua bán này sẽ hỗ trợ cho các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ, bằng cách cải thiện an ninh của một quốc gia đối tác là lực lượng thúc đẩy sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu… Việc mua bán này sẽ cải thiện khả năng của Ukraine trong việc ứng phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách trang bị thêm cho nước này khả năng phòng không mạnh mẽ hơn, để thực hiện các nhiệm vụ tự vệ và an ninh trong khu vực”, thông cáo viết.

Theo trang Mil.in.ua, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất cấp phụ tùng tiêm kích F-16 cho Ukraine. Được biết, chính quyền Hà Lan hiện cũng cung cấp lô linh kiện sửa chữa và bảo trì khí tài trên cho Kiev, với tổng trị giá 80 triệu Euro.

Nga tố Kiev tấn công đoàn xe IAEA

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay đã lên tiếng cáo buộc quân đội Ukraine ngày 10/12 thực hiện cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe IAEA đang trong lộ trình tới Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya (ZNPP).

“Vào ngày 10/12, quân đội Ukraine nắm được lộ trình đoàn xe IAEA tới nhà máy ZNPP. Vào 15h chiều cùng ngày, một chiếc xe của IAEA bị tấn công trong vùng lãnh thổ do phía Kiev kiểm soát… Chúng tôi kêu gọi Mỹ, Anh và nhiều nước khác hãy ngừng hỗ trợ chính quyền Ukraine, và đưa những kẻ thực hiện vụ tấn công ra trước công lý”, thông cáo Bộ Ngoại giao Nga viết.

Theo hãng tin TASS, Giám đốc IAEA Rafael Grossi trước đó đã gọi cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe cơ quan này ở Ukraine là điều không thể chấp nhận được.

