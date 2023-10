Ảnh: TASS

“Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến Lebanon. Chúng tôi khuyến khích công dân Mỹ ở Lebanon sắp xếp thời gian hợp lý để rời khỏi đất nước, hiện đã có sẵn các chuyến bay thương mại. Chúng tôi khuyến nghị những công dân Mỹ lựa chọn không rời khỏi Lebanon hãy chuẩn bị kế hoạch dự phòng”, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức cảnh báo đi lại đối với Lebanon lên cấp 4, mức cao nhất hiện có. Mức cảnh báo này cho phép nhân viên sứ quán không thiết yếu và gia đình họ rời đi với lý do tình hình an ninh khó lường do chiến sự Israel - Hamas.

Đồng thời, những nhân viên đại sứ quán còn lưu lại quốc gia Trung Đông được yêu cầu thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt.

“Các công dân Mỹ nên tránh xa các cuộc biểu tình và thận trọng nếu ở gần bất kỳ cuộc tụ tập hoặc tuần hành lớn nào, vì một số hoạt động như vậy đã trở nên bạo lực. Những người biểu tình đã phong tỏa các con đường lớn, bao gồm cả các tuyến đường giữa trung tâm Beirut và khu vực có Đại sứ quán Mỹ, cũng như giữa thành phố với sân bay quốc tế Beirut”, thông báo cho biết.