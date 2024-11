Theo RBC-Ukraine, hôm 18/11, Nhà Trắng vẫn chưa trực tiếp xác nhận đã cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS.

Trong bối cảnh có tin đồn về việc Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với các loại vũ khí viện trợ để giúp Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, ông Jon Finer, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đã nhắc lại việc Washington từng hứa sẽ đáp trả nếu binh sĩ Triều Tiên hỗ trợ Nga trong xung đột ở Ukraine.

Tên lửa ATACMS. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

"Nếu có những tình huống phát triển và thay đổi, chúng tôi cũng sẽ phát triển và thay đổi để ứng phó, cho phép người Ukraine tiếp tục bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của họ", ông Finer nói.

Hôm 17/11, tờ New York Times (NYT) đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS. Các nguồn tin nói với NYT rằng, ban đầu ATACMS sẽ được quân đội Ukraine dùng để phòng thủ trước đòn tấn công của binh sĩ Nga ở vùng Kursk.

Tên lửa ATACMS tầm xa nằm trong số nhiều vũ khí Mỹ đã viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ quy định các lực lượng Ukraine sẽ không được dùng tên lửa này để tấn công lãnh thổ Nga.

Đức chuyển cho Ukraine 4.000 UAV

Hôm 18/11, tờ Bild đưa tin, Ukraine sẽ nhận được 4.000 máy bay không người lái (UAV) Mini-Taurus trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) do Đức phát triển trong những tuần tới.

Chính phủ Đức được là đang tài trợ cho một hợp đồng được ký kết vào tháng 9 giữa công ty quốc phòng công nghệ Helsing có trụ sở tại Munich và Ukraine để cung cấp 4.000 UAV cho Kiev.

Theo nguồn tin của Bild, UAV Mini-Taurus có thể tự "định hướng" trên địa hình, và hoạt động trong môi trường gây nhiễu GPS. Sau khi người điều khiển ra lệnh tấn công mục tiêu, UAV có thể bay đến mục tiêu một cách độc lập ngay cả khi mất kết nối vô tuyến.

Phạm vi bay của UAV Mini-Taurus lớn hơn gấp 4 lần so với các UAV mà quân đội Ukraine đang sử dụng. Đáng nói, UAV do Đức phát triển còn mang theo các đầu đạn đủ mạnh để phá hủy xe tăng Nga. Ngoài ra, giá thành của chúng rẻ hơn đáng kể so với UAV Switchblade của Mỹ, và UAV Lancet của Nga.

UAV Mini-Taurus được cho đang được thử nghiệm và cải tiến "trong điều kiện hoạt động thực tế" ở miền đông Ukraine. Dự kiến Đức sẽ giao hàng cho Ukraine vào tháng 12 với hàng trăm chiếc được chuyển mỗi tháng.