{"article":{"id":"2225651","title":"Đời thực sexy của mỹ nhân sắp gây sóng gió trong 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Trong phần 2 'Chúng ta của 8 năm sau', Thùy Anh vào vai Như Ý, trợ lý của Lâm và cũng là tình địch của Dương.","contentObject":"<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00IMIY.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><strong>Thùy Anh trong trích đoạn phim 'Chúng ta của 8 năm sau'</strong></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/395642489-10227438929151670-5450186186937234999-n-1092.jpg?width=768&s=AT2kWGOVATe9JJ_cT1YCOw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/395642489-10227438929151670-5450186186937234999-n-1092.jpg?width=1024&s=4yTiBn-qVNWlDbPT64ee8w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/395642489-10227438929151670-5450186186937234999-n-1092.jpg?width=0&s=ayaTGTdE4BU9YiP4HrNLsg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/395642489-10227438929151670-5450186186937234999-n-1092.jpg?width=1280&s=5uKsq8iu7esCFo0RBhRJaQ\" alt=\"395642489 10227438929151670 5450186186937234999 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/395642489-10227438929151670-5450186186937234999-n-1092.jpg?width=260&s=_G2GlIifLyPKHdx5hr9dMg\"></picture>

<figcaption>Trong phần 2 'Chúng ta của 8 năm sau' bắt đầu lên sóng từ tập 16, bên cạnh 4 diễn viên chính được thay mới hoàn toàn, nhân vật Như Ý của Thùy Anh sẽ xuất hiện như một nhân tố mới. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/393602260-10227379645989628-2372532048125508436-n-34-1093.jpg?width=768&s=W3v2BZ_M1gAZcHu11FYxoA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/393602260-10227379645989628-2372532048125508436-n-34-1093.jpg?width=1024&s=IT8tybnIpPgqzdfht0XdIw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/393602260-10227379645989628-2372532048125508436-n-34-1093.jpg?width=0&s=7gTGUniQDAqTRX0-OSrpZg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/393602260-10227379645989628-2372532048125508436-n-34-1093.jpg?width=1280&s=7rAHdthaBeqIs1ScnkQvEg\" alt=\"393602260 10227379645989628 2372532048125508436 n 34.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/393602260-10227379645989628-2372532048125508436-n-34-1093.jpg?width=260&s=0wEa-rUYE6nzLGfX_jfZtA\"></picture>

<figcaption>'<a href=\"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tag4426244223881719162.html\">Chúng ta của 8 năm sau</a>' đánh dấu sự tái hợp màn ảnh của Thùy Anh và Mạnh Trường sau 'Đừng nói khi yêu' phát sóng hồi đầu năm. Nếu như ở phim trước, Thùy Anh được Mạnh Trường theo đuổi thì trong 'Chúng ta của 8 năm sau', nhân vật Như Ý của cô lại theo đuổi Lâm (Mạnh Trường đóng). </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/408463399-10227600767037516-4845980098545952250-n-1094.jpg?width=768&s=rZId4Twx6RyRgQ-F6xHiuw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/408463399-10227600767037516-4845980098545952250-n-1094.jpg?width=1024&s=2WhG0PsD0iwM_NarVyTdtA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/408463399-10227600767037516-4845980098545952250-n-1094.jpg?width=0&s=B3kVDhaQfrMiBfe7oRxsNg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/408463399-10227600767037516-4845980098545952250-n-1094.jpg?width=1280&s=F00cHUYtsqf2ElMAralfhw\" alt=\"408463399 10227600767037516 4845980098545952250 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/408463399-10227600767037516-4845980098545952250-n-1094.jpg?width=260&s=WmVboPdfpGZWZwRvFCHOSA\"></picture>

<figcaption>Hình ảnh mới nhất ở hậu trường với đàn anh vừa được Thùy Anh chia sẻ. Đây là lần thứ 3 cô đóng với Mạnh Trường. Ở lần hợp tác đầu tiên trong 'Cả một đời ân oán', Thùy Anh đóng vai con gái của Mạnh Trường. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/365893029-10226911043834867-2289753280602950495-n-1095.jpg?width=768&s=XJt6v9Y7MFvLsg88MAV6qg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/365893029-10226911043834867-2289753280602950495-n-1095.jpg?width=1024&s=OvV-U2C37DqbfRSkoWY5jQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/365893029-10226911043834867-2289753280602950495-n-1095.jpg?width=0&s=WOlgNMqSasz1vM5L2cI2EA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/365893029-10226911043834867-2289753280602950495-n-1095.jpg?width=1280&s=0_RZq00K4VpJbvpVOPzHHQ\" alt=\"365893029 10226911043834867 2289753280602950495 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/365893029-10226911043834867-2289753280602950495-n-1095.jpg?width=260&s=klJyDB8aSRDHqD3RHCUSjQ\"></picture>

<figcaption>Trong phim 'Chúng ta của 8 năm sau', <a href=\"https://vietnamnet.vn/dien-vien-thuy-anh-tag7364193258153261896.html\">Thùy Anh</a> sẽ vào vai tình địch của Dương do Huyền Lizzie đóng với những màn đối đầu nảy lửa. Không giống trên phim, ngoài đời hai diễn viên chơi cùng nhóm và khá thân thiết, có nhiều bức ảnh chụp chung. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/393369353-10227376052339789-2156754310377560940-n-1096.jpg?width=768&s=1LP0KhnXfn8Ih_N5qyNBlA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/393369353-10227376052339789-2156754310377560940-n-1096.jpg?width=1024&s=V-XCQcnpttSfdoz1yS4PSQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/393369353-10227376052339789-2156754310377560940-n-1096.jpg?width=0&s=VyUNtJ7UGdV22egeYLhr4Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/393369353-10227376052339789-2156754310377560940-n-1096.jpg?width=1280&s=w6AciL9h1as-29jsDzyXow\" alt=\"393369353 10227376052339789 2156754310377560940 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/393369353-10227376052339789-2156754310377560940-n-1096.jpg?width=260&s=yLriiY8AwHLwPDFM0MLWcg\"></picture>

<figcaption>

<p>Tạo hình vai Như Ý của Thùy Anh được khen từ khi phim chưa lên sóng. Đây là nhân vật thông minh, sắc sảo nhưng cũng hứa hẹn sẽ bị khán giả ghét như nhiều vai diễn khác của cô trên truyền hình. Tại buổi họp báo ra mắt phim, Thùy Anh cho biết nhân vật Như Ý có lúc đưa ra lựa chọn sẽ khiến mọi người không thích nhưng đây là cô gái nhiều màu sắc giúp Thùy Anh được thử thách bản thân với vai diễn hoàn toàn mới. </p>

</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/396386637-10227432723716538-4848092569130049335-n-1097.jpg?width=768&s=eq35YV2ipbD_nb2j2-PHOg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/396386637-10227432723716538-4848092569130049335-n-1097.jpg?width=1024&s=KHNC_ckzWHf3BMnrmJja4w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/396386637-10227432723716538-4848092569130049335-n-1097.jpg?width=0&s=P4UurJeDVpnHpqDdpzGQhQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/396386637-10227432723716538-4848092569130049335-n-1097.jpg?width=1280&s=L3ha4fcYTDO-s07IEPtZ1g\" alt=\"396386637 10227432723716538 4848092569130049335 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/396386637-10227432723716538-4848092569130049335-n-1097.jpg?width=260&s=Ez8wF9v-h10yzZyjYJ8AJg\"></picture>

<figcaption>Nhân vật Thùy Anh được dự đoán là sẽ gây sóng gió cho phần 2 'Chúng ta của 8 năm sau' và sẽ là lực cản quan trọng khiến Lâm và Dương khó trở về bên nhau. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/406824136-10227577129086582-7629703864679638061-n-1098.jpg?width=768&s=X6cJMP4S4HazapZ9lv4bzA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/406824136-10227577129086582-7629703864679638061-n-1098.jpg?width=1024&s=sU05iT59pngVKpc1Ij70Lw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/406824136-10227577129086582-7629703864679638061-n-1098.jpg?width=0&s=T62shZyPl8Uw-wciobD19Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/406824136-10227577129086582-7629703864679638061-n-1098.jpg?width=1280&s=Ykeh5k1uzt72qeDYqU9Qjw\" alt=\"406824136 10227577129086582 7629703864679638061 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/406824136-10227577129086582-7629703864679638061-n-1098.jpg?width=260&s=LuYZ4_2CD393F7vOcVOqYA\"></picture>

<figcaption>Tạo hình sang chảnh của nhân vật Như Ý trong 'Chúng ta của 8 năm sau'. Cùng với Quỳnh Kool và Huyền Lizzie, Thùy Anh là 1 trong 3 nữ diễn viên được cho là sẽ tạo sức hút cho phần 2.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/401676059-10227482510681181-3053911008134700410-n-1099.jpg?width=768&s=cKHb-w7RfYX9jTexUbBMhw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/401676059-10227482510681181-3053911008134700410-n-1099.jpg?width=1024&s=MiJxFLqOTWHAgrLWKD7KPg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/401676059-10227482510681181-3053911008134700410-n-1099.jpg?width=0&s=wLKDiqKKPMdqPlbSlnLjhw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/401676059-10227482510681181-3053911008134700410-n-1099.jpg?width=1280&s=pKhHC19DiPTm0xxmnAQeZA\" alt=\"401676059 10227482510681181 3053911008134700410 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/401676059-10227482510681181-3053911008134700410-n-1099.jpg?width=260&s=gxZK6vgUtsw7_c9CZjt4Rg\"></picture>

<figcaption>Thùy Anh sinh năm 1995. Cô từng đóng nhiều phim cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh như: <em>Bộ tứ 10A8, Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu, Đập cánh giữa không trung,</em> <em>Gái già lắm chiêu 2 </em>và<em> Rừng thế mạng.</em> Gần 10 năm trước, Thùy Anh từng gây sốc với cảnh nóng và khỏa thân trong phim điện ảnh <em>Đập cánh giữa không trung</em> với vai nữ chính đóng cùng Trần Bảo Sơn. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/399813607-10227473392653236-6175671137851826119-n-1100.jpg?width=768&s=RGKKi543iHZiOQjmHnlbAw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/399813607-10227473392653236-6175671137851826119-n-1100.jpg?width=1024&s=tlPymo9sQjYxObozgD_zeg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/399813607-10227473392653236-6175671137851826119-n-1100.jpg?width=0&s=bP8lr8cNYTkFt7gwPl9lDA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/399813607-10227473392653236-6175671137851826119-n-1100.jpg?width=1280&s=RQ6QuHatcWDUx6kB7w5bMA\" alt=\"399813607 10227473392653236 6175671137851826119 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/399813607-10227473392653236-6175671137851826119-n-1100.jpg?width=260&s=C3lM9xCWaVm_eIxpEOOycw\"></picture>

<figcaption>Thùy Anh khởi nghiệp ở Hà Nội nhưng có thời gian dài sinh sống và làm việc tại TP.HCM trước khi quay lại Thủ đô tiếp tục tham gia các dự án phim truyền hình giờ vàng. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/399802333-10227466011068701-6215795469947712825-n-1101.jpg?width=768&s=i4aJDqbjA8nltsydVBCTdA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/399802333-10227466011068701-6215795469947712825-n-1101.jpg?width=1024&s=1m_DR-hUPjFUJ4CG8WTdRg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/399802333-10227466011068701-6215795469947712825-n-1101.jpg?width=0&s=KnUB42hPDDggnI4pvS4dmg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/399802333-10227466011068701-6215795469947712825-n-1101.jpg?width=1280&s=mFC9KOcCchpwGTWcOjxnig\" alt=\"399802333 10227466011068701 6215795469947712825 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/399802333-10227466011068701-6215795469947712825-n-1101.jpg?width=260&s=1X0w-y95PQ7-Osd1Q2g_Ow\"></picture>

<figcaption>Ngoài đời Thùy Anh theo đuổi phong cách gợi cảm, cá tính như chính những vai diễn của cô. </figcaption>

</figure>

<p><strong>Quỳnh An </strong></p>

