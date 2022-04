Tại một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ về vấn đề Ukraine hôm 26/4, Ngoại trưởng Blinken đã được Thượng nghị sĩ Rand Paul đặt câu hỏi về việc liệu Mỹ có chấp nhận Ukraine trở thành một quốc gia trung lập và không phải là thành viên NATO hay không. Đáp lại, ông Blinken cho biết Washington hoàn toàn có thể chấp nhận điều này.

"Chúng ta, thưa ngài thượng nghị sĩ, không thể đại diện cho người Ukraine hơn chính bản thân họ. Các quyết định này phụ thuộc vào họ", Ngoại trưởng Blinken nói, theo trang tin PBS. "Mục đích của chúng ta là đảm bảo họ có khả năng đẩy lùi lực lượng Nga và củng cố lợi thế cho họ trên bàn đàm phán".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ cũng cáo buộc rằng, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga và Tổng thống Vladimir Putin "nghiêm túc với các cuộc đàm phán có ý nghĩa". "Nếu ông ấy (Tổng thống Putin) nghiêm túc và nếu người Ukraine tiếp tục tham gia đàm phán, chúng tôi sẽ ủng hộ họ".

Nga đáp trả Anh, cảnh báo EU về vấn đề khí đốt

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (27/4), đã thông báo chính thức cấm nhập cảnh đối với 287 nghị sĩ Anh để đáp trả lệnh trừng phạt của London đối với các thành viên Hạ viện Nga.

"Để đáp lại quyết định của chính phủ Anh vào ngày 11/3 về việc bổ sung 386 nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vào danh sách trừng phạt, trên cơ sở có đi có lại, các hạn chế cá nhân đang được áp dụng đối với 287 thành viên của Hạ viện Anh", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Danh sách này bao gồm các nghị sĩ đã “góp phần tích cực” trong việc thổi bùng "tâm lý bài Nga vô căn cứ" ở Anh và thúc đẩy các lệnh trừng phạt Moscow. Trong số những người bị Nga đưa vào danh sách cấm nhập cảnh có Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle, cùng một số thành viên nội các như Bộ trưởng phụ trách các cơ hội Brexit Jacob Rees-Mogg và Bộ trưởng Môi trường Anh George Eustice.

Hệ thống đường ống tại trung tâm khí đốt ở Gustorzyn (Ba Lan). Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 27/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo các khách hàng ở những nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) có thể bị cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga nếu từ chối thanh toán bằng đồng Rúp.

"Nga đã và vẫn đang là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho người tiêu dùng và vẫn cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp đồng", ông Peskov nói trước các phóng viên. "Khi thời hạn thanh toán đến gần, nếu một số người tiêu dùng từ chối thanh toán theo hệ thống mới, thì tất nhiên sắc lệnh của tổng thống Nga sẽ được áp dụng".

Khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng cho những tổn thất về ngân sách nếu các nước châu Âu từ chối trả tiền khí đốt bằng đồng Rúp hay không, Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: "Mọi thứ đã được tính toán, mọi rủi ro đã được dự báo và giải quyết bởi những biện pháp cần thiết".

Trước đó, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo đã cắt toàn bộ nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước này không thanh toán hợp đồng bằng đồng Rúp.

Mỹ, Nga trao đổi tù nhân giữa căng thẳng ở Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay (27/4) xác nhận nước này và Mỹ đã tiến hành trao đổi tù nhân sau một quá trình đàm phán kéo dài.

Trong cuộc trao đổi này, công dân Mỹ Trevor Reed được đổi lấy phi công Nga Konstantin Yaroshenko. Năm 2010, phi công Yaroshenko bị bắt tại Liberia vì cáo buộc buôn lậu cocaine, sau đó đã bị dẫn độ đến Mỹ và bị tòa kết án 20 năm tù.

Công dân Mỹ Trevor Reed bị Nga bắt giam năm 2019. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Trevor Reed (ngoài 30 tuổi) là một cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ bị cảnh sát Nga bắt giữ năm 2019, và lĩnh án 9 năm tù với cáo buộc tấn công cảnh sát khi đang ở thăm bạn gái tại Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng xác nhận công dân Trevor Reed đã được trả tự do, và cho biết các cuộc đàm phán để đưa người này hồi hương "đòi hỏi những quyết định khó khăn mà tôi không thể xem nhẹ". Bên cạnh đó, ông Biden cũng kêu gọi Moscow sớm trả tự do cho Giám đốc an ninh Mỹ Paul Whelan, người bị giam giữ ở Nga từ năm 2018.

