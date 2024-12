Ảnh: ISW

Bước tiến chớp nhoáng của các nhóm đối lập ở Damascus đã trở thành tâm điểm chú ý nhưng cuộc nổi dậy đã tạo ra những khoảng trống quyền lực trên khắp đất nước. Những gì diễn ra ở Syria là một cơ hội nhưng cũng là thời điểm của mối nguy lớn.

Trong khi Syria cố thoát khỏi cái bóng của ông Assad và nhiều nhóm tranh giành vị thế ở đất nước này thì IS ở Iraq và Syria lại cố gắng tập hợp sức mạnh.

Ở phía đông bắc Syria, người Kurd lo lắng về những gì có thể xảy ra. Một trong những nhân vật quan trọng nhất ở khu vực này là Tướng Abdi Mazloum -Tổng tư lệnh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cảnh báo phương Tây rằng IS đang cố lợi dụng tình hình hỗn loạn hiện nay ở Syria.

Sky News dẫn lời Tướng Mazloum nói: "IS đang mạnh hơn ở sa mạc Syria. Trước đây, nhóm này ẩn nấp ở những vùng xa xôi nhưng hiện giờ chúng có thể tự do di chuyển nhiều hơn vì không gặp vấn đề gì với các nhóm khác cũng như không xung đột với những lực lượng khác... Ở những khu vực chúng tôi kiểm soát, hoạt động của IS đã gia tăng. Chỉ cách đây vài ngày, 3 thành viên của lực lượng an ninh nội địa đã bị giết ở gần al Hassakah trong một chiến dịch của IS".

Theo Tướng Mazloum, hiện nay, các hoạt động chung chống IS cũng bị dừng lại và các tù nhân IS bị giam giữ trong các nhà tù có thể trốn thoát trong tình trạng hỗn loạn. IS khuyến khích các cuộc tấn công vào nhà tù như một cách để giải thoát những tân binh cứng rắn nhất về mặt tư tưởng của mình.

Kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu, Syria đã bị chia thành nhiều khu vực kiểm soát khác nhau. Các cường quốc khu vực và quốc tế như Mỹ, Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nắm quyền kiểm soát ở một số khu vực nhất định.

SDF được thành lập năm 2015 như một liên minh chống lại IS. SDF chủ yếu bao gồm các chiến binh người Kurd của Đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG) và YPJ (tương tự YPG nhưng là nữ) do Mỹ hậu thuẫn và huấn luyện. Năm 2019, khi IS bị đánh bại, SDF đã kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở đông bắc Syria, nơi hiện nay là điểm nóng.