Na 'siêu to khổng lồ' 1 triệu đồng/kg, trái mít bằng nắm tay hét giá 500 nghìn

Thương hiệu The Noodle House - Phở Tràng An vừa ra mắt tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang với diện mạo khác biệt so với không gian của một quán phở thường thấy: sạch đẹp, lịch lãm và mang nét cổ điển, tinh tế của người Hà Nội.