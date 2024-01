Theo đó, doanh thu hợp nhất quý IV đạt 8.690 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm 2022, động lực chính đến từ FPT Long Châu với doanh thu tăng trưởng khoảng 60%. Trong khi đó, doanh thu FPT Shop giảm 27%, nguyên nhân chủ yếu do sức mua suy giảm, đặc biệt khi nhu cầu iPhone 15 hạ nhiệt nhanh sau đợt mở bán cuối quý III.

Cũng theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2023 âm 97 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh một số các khoản chi phí one-off. Cụ thể, chi phí thưởng hiệu quả kinh doanh khi kết thúc năm FPT Long Châu đã vượt xa kế hoạch 2023 với doanh thu năm 2023 vượt gần 1.900 tỷ đồng và mở thêm khoảng 100 nhà thuốc so với mục tiêu đề ra hồi đầu năm; chi phí hủy hàng cận date của FPT Long Châu nhờ nâng cấp hệ thống kiểm kê mới chính xác và hiệu quả hơn; chi phí đóng 36 cửa hàng FPT Shop hoạt động không hiệu quả đã được ghi nhận đầy đủ trong quý IV; chi phí đầu tư trung tâm tiêm chủng vắc-xin và đầu tư chuyển đổi số.

Đại diện FPT Retail đánh giá: “Nếu không tính các khoản chi phí như trên, FPT Long Châu sẽ đạt mức hiệu quả tương đương các quý trước và chúng tôi tin rằng sẽ duy trì được sự hiệu quả này trong các quý tới”.

Bên cạnh đó, FPT Shop tiếp tục giữ được mức lãi gộp tương đương quý 3 nhờ chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản phẩm bằng việc đưa thêm vào hệ thống các sản phẩm mới như: gia dụng, điện thoại Honor…và dịch vụ mới là mạng di động FPT.

Trên góc độ hợp nhất, năm 2023 FPT Retail ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 31.850 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022. Trong đó, FPT Long Châu đóng góp 50% doanh thu hợp nhất với 15.888 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với cùng kỳ; trong khi đó doanh thu FPT Shop giảm 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế năm 2023 âm 294 tỷ đồng.

Doanh thu online toàn công ty đạt 5.842 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2022 và chiếm 18% tổng doanh thu hợp nhất.

Mạng lưới cửa hàng

Về mạng lưới cửa hàng, FPT Retail hiện sở hữu tổng cộng 2.252 cửa hàng, phủ khắp 63 tỉnh thành.

Với chuỗi FPT Shop, so với thời điểm đầu năm 2023, hệ thống đã giảm 31 cửa hàng, trong đó có một số cửa hàng được tận dụng chuyển đổi mặt bằng sang cho chuỗi FPT Long Châu nhờ vị trí thuận lợi, phù hợp với mô hình nhà thuốc. Tính đến ngày 31/12/2023, chuỗi FPT Shop sở hữu 755 cửa hàng.

Năm 2023, FPT Long Châu mở mới 560 cửa hàng, nâng số lượng nhà thuốc phát sinh doanh thu đến 1.497. Đáng chú ý, doanh thu trung bình/nhà thuốc/tháng vẫn duy trì được mức gần 1,1 tỷ đồng trong cả năm 2023.

FPT Retail sở hữu 2.252 cửa hàng FPT Shop và FPT Long Châu trên toàn quốc

Những dấu ấn trong năm 2023

Năm qua, công ty đã hoàn thành việc xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống tổng kho dược phẩm và ICT lớn nhất Việt Nam với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường khi sử dụng năng lượng mặt trời thay thế 80% điện năng truyền thống.

FPT Shop đã hoàn thành giai đoạn 1 của quá trình chuyển đổi số bằng việc thay mới hệ thống phần mềm bán hàng tại hệ thống cửa hàng, góp phần phục vụ khách hàng tốt hơn và nâng cao hiệu quả quản trị vận hành.

Mạng di động FPT hướng tới mục tiêu trở thành nhà mạng trẻ trung, năng động, mang lại “làn gió mới” cho thị trường viễn thông

Vào đầu tháng 11/2023, FPT Retail cung cấp mạng di động FPT - MVNO (Mobile Virtual Network Operator) đến khách hàng trên phạm vi toàn quốc với đầu số 0775. Mạng di động FPT ra đời nhằm bổ sung dịch vụ vào hệ sinh thái FPT Retail, phục vụ đa nhu cầu của người tiêu dùng toàn quốc.

Cũng trong năm qua, FPT Shop đã hợp tác chiến lược với Honor (tiền thân là công ty con của Huawei). Honor sở hữu lợi thế về công nghệ cùng những sản phẩm khác biệt, chất lượng cao với giá thành phù hợp, đang có xu hướng tăng trưởng mạnh. Việc hãng quay trở lại thị trường Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược với FPT Shop đã mang về những kết quả khả quan, đặc biệt giúp đưa các dòng sản phẩm mới, độc quyền có mặt tại Việt Nam.

“Long Châu sẻ chia” là hoạt động xã hội định kỳ của FPT Long Châu với quy mô lớn, dài hơi và trải khắp cả nước

Vào tháng 12/2023, FPT Long Châu tổ chức sự kiện kết nối đặc biệt “Dòng chảy hạnh phúc”, quy tụ đội ngũ lãnh đạo cấp cao của hơn 150 đối tác chiến lược đến từ những tập đoàn dược phẩm hàng đầu trong và ngoài nước, nhằm kết nối và lan tỏa sứ mệnh vì sức khỏe người Việt.

Bên cạnh đó, FPT Long Châu đã triển khai nhiều dự án đáng chú ý như: công bố dự án cộng đồng “Cải thiện tầm vóc Việt”, hợp tác với Merck để hỗ trợ các em thiếu niên trong việc điều trị thiếu hụt hocmon tăng trưởng; kết hợp với bệnh viện da diễu và Novartis để tầm soát bệnh vảy nến; cùng bệnh viện Thống nhất và Eisai tầm soát bệnh Alzheimer cho người già; là đối tác đồng hành của chiến dịch phát động tăng cường nhận thức về ung thư phổi cho cộng đồng do Bộ Y tế và Quỹ Vì ngày mai tươi sáng tổ chức; đồng hành quỹ Urgo Foundation và Trung tâm hiến máu nhân đạo thực hiện các đợt hiến máu trên nhiều địa bàn... Đồng thời, công ty đã trao tặng hàng chục nghìn món quà sức khỏe đến người dân thông qua dự án dài hạn “Long Châu sẻ chia”.

Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, FPT Long Châu kết hợp FPT Smart Cloud ra mắt dự án "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI Mentor trong đào tạo dược sĩ”.

Với những nỗ lực trên, vào tháng 10/2023, FPT Retail được vinh danh “Thương hiệu mạnh Việt Nam” lần thứ 10 liên tiếp và “Top 10 công ty bán lẻ uy tín” lần thứ 7 liên tiếp.

