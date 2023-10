Ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Nam A Bank trong hoạt động quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, Nam A Bank liên tiếp nhận giải thưởng “Ngân hàng quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam” (năm 2021, 2022) do Tạp chí International Business Magazine (IBM) bình chọn; “Ngân Hàng Quản Trị rủi ro tiêu biểu năm 2023” (Risk Initiative of the Year 2023) do Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng... Trước thềm kỷ niệm 31 năm thành lập, Nam A Bank tiếp tục nhận nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2023 - Inspirational Brand Award, Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy trao tặng, Điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+ xuất sắc nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam…