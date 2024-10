Đẩy mạnh số hóa và xanh hóa

ONEBANK là một trong những điểm sáng về công nghệ của Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank

Nam A Bank nhanh chóng thích ứng và hòa nhập vào làn sóng công nghệ nhằm cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như: Robot OPBA, Open Banking, ONEBANK… thu hút sự quan tâm của hàng triệu khách hàng.

Ngoài ra, Nam A Bank tiếp tục khẳng định uy tín trong lĩnh vực tín dụng xanh. Nhiều năm qua Nam A Bank đã “xanh hóa” danh mục tín dụng, liên tục xây dựng thêm danh mục sản phẩm tín dụng xanh đa dạng. Ngân hàng đã triển khai chuỗi giá trị tín dụng xanh với trọng tâm vào các ngành nông nghiệp, thủy sản và năng lượng tái tạo. Ngân hàng đặt mục tiêu đưa tỷ trọng tín dụng xanh lên 20 - 25% (gấp 2 - 3 lần tỷ trọng hiện tại).

Sức mạnh “số hóa và xanh hóa” là chiến lược cốt lõi, công cụ đắc lực để hỗ trợ Nam A Bank liên tục bứt phá tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo được dấu ấn lớn trên thị trường. Để nhanh chóng hiện thực hóa chiến lược này, Nam A Bank đã thành lập các ban chuyên trách nhằm hỗ trợ hiệu quả và kịp thời mục tiêu trên gồm: Ban Chuyển đổi số, Ban Ngân hàng xanh và Ban ESG.

Tính đến tháng 8/2024, lợi nhuận trước thuế lũy kế của Nam A Bank đạt hơn 75% kế hoạch năm. Tỷ lệ ROE đạt mức 21,46%, ROA là 1,65%, cho thấy ngân hàng không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn đạt hiệu quả sinh lời cao. Tỷ lệ NIM của Nam A Bank tiếp tục được cải thiện lên mức 3,8% (so với 3,6% tại cuối quý II), dự kiến NIM từ nay cho tới hết năm 2024 sẽ duy trì trong khoảng 3,5 - 3,8%.

Vốn hóa vượt mốc 20.000 tỷ đồng

Cổ phiếu NAB của Nam A Bank chính thức được niêm yết trên sàn HoSE đầu năm nay, đây là cổ phiếu ngân hàng duy nhất được HoSE chấp thuận đăng ký niêm yết trong năm 2023.

NAB là cổ phiếu ngân hàng đầu tiên được niêm yết trên HoSE trong năm 2024. Ảnh: Nam A Bank

Chào sàn HoSE, cổ phiếu NAB của Nam A Bank đã dần khẳng định vị thế là một trong những cổ phiếu tiềm năng, liên tục xác lập mức giá lịch sử, đưa vốn hóa NAB vượt mốc 20.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhờ tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, cổ phiếu NAB tiếp tục lọt vào các rổ chỉ số uy tín, là minh chứng cho những nỗ lực phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Nam A Bank. Cụ thể, trong kỳ cơ cấu danh mục đầu tư vào tháng 9, quỹ ETF Fubon đã chính thức thêm mới cổ phiếu NAB. Trước đó, cổ phiếu NAB còn được tổ chức Morgan Stanley Capital International (MSCI) thêm vào danh mục MSCI Frontier Market Index trong kỳ đánh giá định kỳ tháng 8/2024.

Triển khai báo cáo chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế, phủ sóng mạng lưới

Nam A Bank là một trong những ngân hàng tiên phong và chủ động áp dụng mô hình quản trị rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và chuẩn mực quốc tế từ sớm như: Basel III, Basel Reform, Basel II nâng cao… Mới đây nhất, ngân hàng này cũng đã hoàn thành báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS).

Mới đây, Nam A Bank đã hoàn thành dự án chuyển đổi báo cáo tài chính IFRS. Ảnh: Nam A Bank

Bên cạnh đó, trong hành trình 32 năm phát triển bền vững, Nam A Bank luôn tuân thủ quy định về quy mô vốn, hệ số đảm bảo an toàn hoạt động, hiệu quả kinh doanh cao. Nhờ đó, Nam A Bank liên tục được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập chi nhánh, phòng giao dịch.

Năm 2024, Nam A Bank mở rộng mạng lưới tại các tỉnh thành như: Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, Bình Dương.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank

Ghi dấu với loạt giải thưởng trong nước và quốc tế

Với những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh hiệu quả, năm 2024 Nam A Bank đã được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế tôn vinh qua hàng loạt giải thưởng.

Cụ thể, ngân hàng này đã nhận giải thưởng như: “Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh” và “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu” do Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2024 trao tặng; “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024” và “Nơi làm việc có chế độ chăm sóc nhân viên tốt nhất 2024” do HR Asia trao tặng… Nam A Bank cũng vào “Top 10 thương hiệu tiên phong đổi mới sáng tạo” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng; được Global Banking and Finance Review (GBAF) vinh danh là “Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam 2024”.

Điểm giao dịch số tự động ONEBANK nhận “Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam” (Vietnam Digital Awards) 2024 do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng; “Hệ sinh thái sáng tạo nhất Việt Nam 2024” và “Ứng dụng Open Banking sáng tạo nhất Việt Nam 2024” so Asian Banking & Finance Magazine bình chọn.

Huỳnh Như