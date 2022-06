"Nam Á Cường Thận" bị thu hồi vì không đảm bảo an toàn thực phẩm

Cục An toàn toàn thực phẩm vừa ra thông tin cảnh báo thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nam Á Cường Thận do không bảo đảm An toàn toàn thực phẩm

Cục An toàn toàn thực phẩm vừa ra thông tin cảnh báo thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nam Á Cường Thận do Công ty TNHH sản xuất và XNK thực phẩm chức năng Asean đăng ký bản công bố sản phẩm. Trước đó, ngày 16/6, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Quyết định số 187/QĐ-TTr về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm An toàn toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nam Á Cường Thận (số lô: 010421, ngày sản xuất 24/4/2021, hạn sử dụng 23/4/2024). Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nam Á Cường Thận không bảo đảm An toàn toàn thực phẩm. Sản phẩm do Công ty TNHH sản xuất và XNK thực phẩm chức năng Asean, địa chỉ: Số 33 ngõ 30 đường nhánh 422, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội đăng ký bản công bố sản phẩm (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4984/2019/ĐKSP ngày 10/5/2019). Thông tin trên nhãn sản phẩm ghi sản xuất tại Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh FOXS-USA. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu doanh nghiệp nêu trên tiến hành thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không bảo đảm an toàn nêu trên. Đồng thời, đề nghị Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và phòng y tế 30 quận/ huyện trên địa bàn TP Hà Nội kiểm tra, giám sát việc lưu hành sản phẩm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nam Á Cường Thận, số lô: 010421, ngày sản xuất 24/4/2021, hạn sử dụng 23/4/2024. Theo Sức khỏe & Đời sống