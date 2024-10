Mới đây, Công an tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường, thị trấn (Công an cấp xã) trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA (25/7/2022) của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA (28/10/2022) của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là dịp để Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh hiểu, chia sẻ và đồng hành hơn nữa với lực lượng công an cấp xã, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Nam Định thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã nghe phản ánh từ thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an xã; tiếp nhận, giải đáp 15 ý kiến, kiến nghị liên quan. Đồng thời đưa ra các giải pháp để công an cấp xã thực hiện tốt hơn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ bình yên địa bàn cơ sở; thực hiện chế độ thông tin báo cáo; thực hiện các thủ tục hành chính về quản lý dân cư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...

Hội nghị đối thoại với cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Nam Định là một trong những địa phương đầu tiên trên toàn quốc sớm hoàn thành mục tiêu chính quy công an cấp xã. Toàn tỉnh đã bố trí 1.394 cán bộ công an cấp xã; trong đó có 292 cán bộ công an phường, 1.102 cán bộ công an xã, thị trấn; bố trí 175/175 (đạt 100%) Trưởng công an cấp xã là điều tra viên, 130/175 công an cấp xã có cả trưởng và phó là điều tra viên; đảm bảo 100% cán bộ công an xã, thị trấn được tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình của Bộ Công an.

Về trụ sở làm việc, ngoài Công an các phường, hiện có 16 Công an xã, thị trấn có trụ sở làm việc độc lập; 145 Công an xã, thị trấn sử dụng phòng làm việc cùng với trụ sở UBND xã, thị trấn. Công an tỉnh Nam Định đang triển khai 2 dự án xây dựng 30 trụ sở Công an cấp xã.