Vụ việc xảy ra vào ngày 29/4 vừa qua, Đội An ninh cơ động – Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài nhận được trình báo của 2 vị khách về việc thất lạc 1 phong bì bên trong có số tiền 1,6 triệu yên Nhật (tương đương với 320 triệu đồng).

Ngay lập tức, bộ phận trực giám sát an ninh sân bay đã kiểm tra hệ thống camera, khoanh vùng khu vực và phát hiện 1 khách nam nhặt được chiếc phong bì trên để trong người và đang ngồi tại ghế chờ sảnh A1, tầng 1- Nhà ga hành khách T2.

Hành khách nhận lại chiếc phong bì bên trong có 1,6 triệu yên Nhật từ lực lượng An ninh sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Nhân viên an ninh sân Nội Bài đã mời vị khách này về phòng xử lý vụ việc, phối hợp với lực lượng an ninh hàng không trong ca trực đấu tranh làm rõ và trao trả lại đầy đủ số tiền 1,6 triệu yên cho chủ tài sản.

Thời gian qua, đã có không ít vụ việc hành khách để quên tài sản có giá trị ở sân bay Nội Bài được lực lượng an ninh phát hiện, trả lại cho hành khách.

Hôm 21/5, khi đang thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn giao thông và duy trì an ninh trật tự tại sảnh A, B, tầng 1 Nhà ga hành khách T1, anh Nguyễn Văn Thưa, nhân viên Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phát hiện 1 ví cầm tay màu đen không xác định được chủ tại sảnh A, tầng 1, Nhà ga T1.

Sau khi quan sát và xác định đây là hành lý vô chủ, anh Thưa đã báo cáo cán bộ trực Đội, phối hợp với lực lượng an ninh cơ động đến tiếp nhận, xử lý đúng quy trình an ninh đối với hành lý vô chủ.

Trong hành lý để quên có nhiều tài sản giá trị lớn lên tới hơn 400 triệu đồng (gồm 319 triệu đồng, 3,1 ngàn USD, 2 miếng kim loại màu vàng 9999).

Lực lượng An ninh hàng không Nội Bài đã tìm số điện thoại trong hành lý của khách và liên hệ trao trả cho chủ tài sản.

Nhiều hành khách để quên tiền và đồ vật có giá trị ở sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Tiếp đó, ngày 23/5, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phát hiện chiếc ba lô để quên tại khu vực công cộng, sảnh A2, Nhà ga hành khách T2 và đã trao trả cho chủ tài sản; trị giá tài sản lên tới hơn 85 triệu đồng cùng máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động…

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong 6 tháng đầu năm đã có gần 1.200 số lượt khách được Cảng Hàng không Nội Bài bàn giao lại tài sản bỏ quên. Trong đó có 64 vụ được Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài bàn giao ngay trong vòng 24 tiếng kể từ lúc phát hiện tài sản; còn lại hơn 1.000 trường hợp tài sản bỏ quên được chuyển về phòng hành lý thất lạc, mã hóa, quản lý và bàn giao cho khách sau đó.

Số lượng các vụ việc khách để quên đồ tại các điểm soi chiếu đang có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều vụ khách đi sau cầm đồ bỏ quên của khách đi trước và đã kịp đáp xuống các sân bay khác.

Đối với các vụ việc như vậy, lực lượng an ninh hàng không Nội Bài đã phải kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, truy camera, nhận diện hành khách, phối hợp với lực lượng An ninh hàng không tại các cảng hàng không khác để tìm lại và trao trả cho chủ tài sản.