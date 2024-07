21h30 ngày 1/7, trong lúc làm nhiệm vụ, anh Ngô Văn Thanh, Đội An ninh trật tự ga quốc nội phát hiện 1 chiếc ví màu nâu trên ghế chờ ở khu vực hành lang từ sảnh A hướng sang sảnh E - Nhà ga hành khách T1 Nội Bài.

Ngay lập tức, anh Thanh báo cho cán bộ trực đội để kiểm tra an ninh chiếc ví. Trong ví chứa 22,8 triệu đồng, 1 đồng hồ thông minh, CCCD mang tên V.V.M. và một số tư trang khác.

Nam hành khách V.V.M. vui mừng nhận lại tài sản. Ảnh: N.H

Đồng thời, anh Thanh cũng báo cho bộ phận trực camera giám sát an ninh để tìm chủ nhân chiếc ví. Lần theo hình ảnh từ camera, khoảng 10 phút sau, anh Thanh đã tiếp cận được nam hành khách. Khi được hỏi "có phải anh quên ví", nam hành khách mới hoảng hốt phát hiện ví tiền và toàn bộ giấy tờ đã không còn bên người từ lúc nào.

Qua đối chiếu xác minh, lực lượng chức năng sân bay Nội Bài đã trao trả chiếc ví cho chủ nhân để kịp đáp chuyến bay lúc 0h10 ngày 2/7 đi TPHCM.

Trước đó, vào 21h30 ngày 29/6, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực công cộng sảnh E - Nhà ga hành khách T1, anh Hoàng Văn Mạnh - nhân viên An ninh cơ động của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã phát hiện một chiếc ví cầm tay màu đen. Bên trong ví có số tiền 50.580.000 đồng và 300 USD cùng với các giấy tờ tùy thân của hành khách N.M.Đ.

Không chút do dự, anh Mạnh đã báo cáo ngay cho bộ phận An ninh cơ động để kiểm tra trực quan, soi chiếu an ninh và tiến hành lập biên bản vụ việc.

30 phút sau, anh N.M.Đ. đã được lực lượng An ninh hàng không Nội Bài hướng dẫn và nhận lại chiếc ví quan trọng của mình.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, túi, ví là những vật dụng hành khách hay bỏ quên, tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng may mắn tìm thấy. Do đó, hành khách nên kiểm tra kỹ tài sản, giấy tờ trước khi lên máy bay hoặc rời sân bay.

Trong trường hợp không may bị thất lạc tài sản, đồ đạc, trong vòng 24h, hành khách có thể liên hệ hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Sau 24h kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách liên hệ Phòng hành lý thất lạc, sân bay Nội Bài; ứng dụng iNIA trên điện thoại thông minh hoặc liên hệ các hãng hàng không để được hỗ trợ.