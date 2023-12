{"article":{"id":"2222150","title":"Nam sinh lớp 11 sở hữu công ty gần 500 tỷ đồng sau 2 năm kinh doanh","description":"MỸ - Eric Zhu hiện là học sinh lớp 11 tại một trường trung học ở Indiana (Mỹ). Ở tuổi 16, nam sinh là CEO công ty đầu tư quỹ mạo hiểm trị giá 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng).","contentObject":"<p>Eric Zhu (SN 2007) là người Mỹ gốc Hoa sinh ra trong gia đình trí thức, mẹ là bác sĩ và bố là nhà khoa học. Họ rất nghiêm khắc với việc học của Eric. Từ nhỏ, bố mẹ đã hạn chế <a href=\"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-tag8923394047523079111.html\">nam sinh</a> sử dụng máy tính và mạng xã hội. </p>

<p>Kết quả học tập ở trường của Eric được xếp vào top học sinh xuất sắc. Gia đình kỳ vọng tương lai Eric trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Tuy nhiên, nam sinh không thích, chỉ quan tâm đến lập trình.</p>

<p><strong>12 tuổi khởi nghiệp, 16 tuổi sở hữu công ty gần 500 tỷ</strong></p>

<p>Hành trình kinh doanh của nam sinh bắt đầu từ năm 12 tuổi. Thời gian Covid-19 ở nhà cách ly, Eric bắt đầu làm video robot đăng lên YouTube. Cũng là lúc nam sinh tìm thấy CLB lập trình, dành cho học sinh <a href=\"https://vietnamnet.vn/trung-hoc-tag15512207250297502539.html\">trung học</a> thông minh. Eric đăng ký tham gia và bị cuốn hút từ ngày đầu. </p>

<p>Tại đây, Eric được tiếp xúc với con trai của tỷ phú Elon Musk. Tham gia CLB, nam sinh giành chiến thắng cuộc thi lập trình viên lớn (Hackathon - Hack marathon) và trở thành một phần của nhóm sáng lập công nghệ tài chính (Fintech - Financial technology). </p>

<p>Sau thành tựu trên, ở tuổi 12, Eric thành lập công ty Ed Tech, cung cấp các tài liệu và công cụ giáo dục cho học sinh. \"Chúng tôi tập trung tạo ra nền tảng giúp việc học của học sinh trở nên hấp dẫn và dễ tiếp cận\", Eric cho hay.</p>

<p>Thông qua quan hệ đối tác với <a href=\"https://vietnamnet.vn/truong-hoc-tag3578633031908378565.html\">trường học</a>, công ty của Eric tiếp cận được lượng lớn học sinh và tác động tích cực đến trải nghiệm học tập của các em. \"49.000 học sinh Mỹ nằm trong danh sách chờ dùng sản phẩm của chúng tôi\", Eric chia sẻ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/001-eric-1-280.jpg?width=768&s=2YaX8QzJM4bNL04P_aCTMw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/001-eric-1-280.jpg?width=1024&s=bK2tQ5qrPxoGeq6515nbHA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/001-eric-1-280.jpg?width=0&s=9DP0jK7H6140ZISimw6w6w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/001-eric-1-280.jpg?width=768&s=2YaX8QzJM4bNL04P_aCTMw\" alt=\"001-eric-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/001-eric-1-280.jpg?width=260&s=vuC4RjBb1JwMIxMiVEpSCQ\"></picture>

<figcaption><em>Nam sinh lớp 11, 16 tuổi, sở hữu công ty đầu tư quỹ mạo hiểm trị giá 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng). Ảnh: IG </em></figcaption>

</figure>

<p>Sau 2 năm hoạt động, mặc dù đạt doanh thu cao, nhưng Eric vẫn quyết định bán công ty để trở thành nhà đầu tư quỹ mạo hiểm (Venture capitalist - người cung cấp vốn cho công ty có dự án rủi rao cao). Ở tuổi 14, Eric cùng 2 người bạn thành lập công ty Bachmanity Capital, chủ yếu đầu tư vốn vào lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo, công nghệ phát minh (Deeptech) và công nghệ bền vững (Sustainable technologies).</p>

<p>CEO Bachmanity Capital - Eric 16 tuổi cho biết: \"Tôi muốn tạo ra nền tảng không chỉ cung cấp vốn, còn định hướng phát triển cho các công ty ở giai đoạn đầu. Chiến lược đầu tư của tôi xoay quanh việc xác định các công ty khởi nghiệp sáng tạo với những ý tưởng đột phá và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ\".</p>

<p>Ban đầu, công ty của Eric nhận được 1 triệu USD (hơn 24 tỷ đồng) tài trợ của ông Tom Preston Werner, nhà sáng lập GitHub. Sau 2 năm hoạt động, công ty Bachmanity Capital hiện trị giá hơn 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng). </p>

<p><strong>Thách thức lớn để cân bằng thời gian</strong></p>

<p>Khi được hỏi: \"Làm thế nào để quản lý công việc kinh doanh khi vẫn là học sinh?\". CEO Bachmanity Capital tiết lộ, để cân bằng mọi thứ là thách thức lớn: \"Tôi cố gắng tận dụng tối đa thời gian rảnh bằng cách thực hiện các dự án, kết nối và học tập. Nói đúng nghĩa, đây là sự hy sinh không hoạt động xã hội và thời gian giải trí, nhưng tôi tin những cơ hội và kinh nghiệm bản thân sở hữu được trả giá xứng đáng\".</p>

<p>Ngoài ra, nam sinh cũng tiết lộ thêm bản thân có lợi thế vượt trội trong vấn đề học thuật. Do đó, CEO 16 tuổi không mất nhiều thời gian cho việc học. Phần lớn thời gian trong ngày, anh dành để theo đuổi niềm đam mê kinh doanh.</p>

<p>Trở thành CEO ở tuổi 16, sở hữu công ty trị giá 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng), Eric đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ nên khám phá nhiều, để sớm tìm ra niềm đam mê và sở thích của bản thân. \"Đừng sợ rủi ro, hãy coi thất bại là cơ hội học tập. Bên cạnh chúng ta là những người cố vấn có thể hướng dẫn mọi người trên đường đi\".</p>

<p>CEO 16 tuổi cho rằng, điều quan trọng nhất phải tin vào bản thân: \"Tuổi tác không thể là rào cản trong việc theo đuổi ước mơ. Với sự cống hiến, sự kiên trì và sẵn sàng học hỏi, tôi tin mọi người sẽ đạt được thành công tại thời điểm nào đó trong cuộc sống\".</p>

<p>Chia sẻ về thay đổi sau khi trở thành CEO, nam sinh cảm thấy thú vị và hấp dẫn hơn so với mong đợi. \"Trước đó, bố mẹ kỳ vọng tôi trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Tuy nhiên, giờ họ có những ý tưởng riêng cho tương lai của tôi\", Eric bộc bạch.</p>

<p>Công ty Bachmanity Capital đầu tư các lĩnh vực, nên Eric được tiếp xúc với nhiều đối tượng, từ thần tượng thời thơ ấu đến người nổi tiếng. Do đó, công việc kinh doanh đã mở ra nhiều cánh cửa cơ hội cho nam sinh.</p>

<p><strong>Bí mật kinh doanh bị phát hiện</strong></p>

<p>Eric tiết lộ vừa trải qua điều khủng khiếp trước sinh nhật 16 tuổi. Theo đó, bí mật kinh doanh của nam sinh bị bố mẹ phát hiện. Eric đang là học sinh lớp 11, nên khi họp với khách hàng trong giờ học, phải vào nhà vệ sinh. </p>

<p>\"Sau khi giao dịch thành công, khách hàng nói nhìn thấy tôi ngồi trong nhà vệ sinh khi đang họp và liên tục nghe tiếng xả nước. Họ tưởng tôi gặp vấn đề sức khoẻ nên viết thư hỏi thăm\", Eric tiết lộ chuyện bản thân cảm thấy xấu hổ.</p>

<p>Gần đây, nam sinh tiếp tục bị giáo viên phát hiện vào nhà vệ sinh trong giờ học để họp với khách hàng. Do đó, Eric bị hiệu trưởng gọi về cho bố mẹ. Vụ việc bại lộ, khiến bố mẹ nam sinh tức giận. \"Tôi sợ đến mức phải thỏa hiệp và hứa với họ không xin ra ngoài trong giờ học để họp với khách hàng\", Eric tiết lộ. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/003-eric-281.jpg?width=300&s=LPj6SeJ7S35sozT9Dn_yNQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/003-eric-281.jpg?width=0&s=OCNvCOrUwmCF4CoXo1q0IQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/003-eric-281.jpg?width=500&s=pY8mKDvhDSldzkhJo_F3gg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/003-eric-281.jpg?width=260&s=Qli_QM50MhVNbIozsVMdyg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/002-eric-282.jpg?width=300&s=TBnmXzKyMK9GGHYEFjWGGg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/002-eric-282.jpg?width=0&s=R9ebNbhMIZA-XCEoNnl8jw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/002-eric-282.jpg?width=500&s=nua0l8pwF8ml3iNgHxQjMA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/002-eric-282.jpg?width=260&s=Kz9ihP_wHyhXWtHrh0Z9kQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Trong giờ học, Eric Zhu hay lẻn vào nhà vệ sinh để họp với khách hàng. Ảnh: IG.</em></p>

<p>Nam sinh đùa, kể cả phải đầu tư 10 triệu USD (hơn 240 tỷ đồng) vào dự án công nghệ phát minh, mà thuyết phục được mẹ không cần vào <a href=\"https://vietnamnet.vn/truong-y-tag10300329573932973793.html\">trường y</a> cũng chấp nhận. Eric trải lòng cảm thấy bất lực với định hướng của bố mẹ. </p>

<p>CEO 16 tuổi chia sẻ, trước mắt vẫn tập trung học để vào <a href=\"https://vietnamnet.vn/thi-dai-hoc-tag669620881123472477.html\">đại học</a> theo mong đợi của bố mẹ. Tuy nhiên, Eric không dám đảm bảo liệu có bỏ học hay không. \"Tôi e ngại, việc đầu tư ngày càng nhiều sẽ không thể tiếp tục học\", nam sinh nói. Eric tin đỗ được đại học, sau đó dần thuyết phục bố mẹ cho theo đuổi công việc kinh doanh. </p>

<p><em>Theo Sohu, The ABJ</em></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701529663645\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2222000\"><a href=\"/nu-sinh-lop-8-dat-ietls-8-5-ngay-lan-thi-dau-tien-2222000.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-sinh-lop-8-dat-ietls-85-ngay-lan-thi-dau-tien-499.png?width=0&s=MfOMre7f7eFEg7avJWa6AQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-sinh-lop-8-dat-ietls-85-ngay-lan-thi-dau-tien-499.png?width=260&s=gEEI-H6o6bjS5w49Ujswdw\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/nu-sinh-lop-8-dat-ietls-8-5-ngay-lan-thi-dau-tien-2222000.html\">Nữ sinh lớp 8 đạt IETLS 8.5 ngay lần thi đầu tiên</a><span class=\"summary__content-desc\">Em Trần Minh Anh (học sinh lớp 8A3 Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội) vừa đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên, trong đó, kỹ năng Listening đạt điểm tuyệt đối 9.0.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nam-sinh-lop-11-so-huu-cong-ty-gan-500-ty-dong-sau-2-nam-kinh-doanh-2222150.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nam-sinh-lop-11-so-huu-cong-ty-gan-500-ty-dong-sau-2-nam-kinh-doanh-278.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nam-sinh-lop-11-so-huu-cong-ty-gan-500-ty-dong-sau-2-nam-kinh-doanh-279.jpg","updatedDate":"2023-12-03T09:19:29","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"03/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221792","title":"Nữ giảng viên bất ngờ nổi tiếng với video 'lên đồ' một tuần không trùng bộ nào","description":"Có học trò là những người trẻ gen Z, ngoài việc phải tạo sự gần gũi, thiện cảm từ phong thái, nữ giảng viên 8X cũng thường xuyên cập nhật xu hướng để đến gần sinh viên. Cô cho rằng đôi khi trang phục của giáo viên cũng sẽ tạo cảm hứng cho giờ học.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-giang-vien-len-do-di-day-mot-tuan-khong-trung-bo-nao-2221792.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-giang-vien-bat-ngo-noi-tieng-voi-video-len-do-mot-tuan-khong-trung-bo-nao-997.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222000","title":"Nữ sinh lớp 8 đạt IETLS 8.5 ngay lần thi đầu tiên","description":"Em Trần Minh Anh (học sinh lớp 8A3 Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội) vừa đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên, trong đó, kỹ năng Listening đạt điểm tuyệt đối 9.0.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-8-dat-ietls-8-5-ngay-lan-thi-dau-tien-2222000.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-sinh-lop-8-dat-ietls-85-ngay-lan-thi-dau-tien-499.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T13:46:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221459","title":"Nữ sinh 2 lần đạt thủ khoa, 12 năm nói không với học thêm","description":"TRUNG QUỐC - Tạ Hân Dĩnh hiện là sinh viên năm 3 của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). 12 năm không học thêm, nữ sinh 2 lần đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 và đại học của thành phố Trùng Khánh.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-2-lan-dat-thu-khoa-12-nam-khong-hoc-them-2221459.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nu-sinh-2-lan-dat-thu-khoa-noi-khong-voi-hoc-them-387.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220501","title":"Thủ khoa đầu vào, nam sinh lớp 9 lên thẳng đại học, thạc sĩ không cần thi","description":"TRUNG QUỐC - Trương Kiệt Minh là học sinh lớp 9 Trường THCS Trịnh Châu (Trung Quốc) được tuyển thẳng vào học thạc sĩ tại Đại học Giao thông Tây An, không cần tham gia 3 kỳ thi quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-khoa-dau-vao-nam-sinh-lop-9-len-thang-dai-hoc-thac-si-khong-can-thi-2220501.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thu-khoa-dau-vao-nam-sinh-lop-9-len-thang-dai-hoc-thac-si-khong-can-thi-1528.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220571","title":"Nữ sinh 13 tuổi đạt 8.0 IELTS, nói không với việc ‘học chỉ để đi thi’","description":"Đạt 8.0 IELTS năm 13 tuổi, Bùi Hương Linh Giang nói rằng em chưa từng xem bất kỳ chứng chỉ ngoại ngữ nào là mục đích cuối cùng của quá trình học. Tiếng Anh là một phương tiện giúp em tiếp cận với nguồn tri thức bất tận.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-13-tuoi-dat-8-0-ielts-noi-khong-voi-viec-hoc-chi-de-di-thi-2220571.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nu-sinh-13-tuoi-dat-80-ielts-noi-khong-voi-viec-hoc-chi-de-di-thi-1522.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219883","title":"Vẻ đẹp gây 'sốt' mạng của nữ sinh 16 tuổi vào thẳng đại học, 20 tuổi học tiến sĩ","description":"TRUNG QUỐC - Vương Hiểu Tuyết (SN 2002) là nghiên cứu sinh trẻ nhất của Đại học Công nghệ Tây An (Trung Quốc). Ở tuổi 16, nữ sinh được tuyển thẳng vào đại học ngành Công nghệ tạo hình và Điều khiển vật liệu.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-gay-sot-mang-cua-nu-sinh-16-tuoi-vao-thang-dai-hoc-20-tuoi-hoc-tien-si-2219883.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ve-dep-gay-sot-mang-cua-nu-sinh-16-tuoi-vao-thang-dai-hoc-20-tuoi-hoc-tien-si-1567.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219472","title":"Thạc sĩ 27 tuổi nhận lương 68 tỷ đồng/năm","description":"TRUNG QUỐC - Hàn Bằng Thành là thạc sĩ kép duy nhất của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Từ bỏ công việc lương hàng triệu USD/năm về quê khởi nghiệp, ở tuổi 27, thu nhập của anh khoảng 20 triệu NDT/năm (hơn 68 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thac-si-27-tuoi-nhan-luong-68-ty-dong-nam-tot-nghiep-truong-danh-gia-2219472.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/thac-si-27-tuoi-nhan-luong-68-ty-dongnam-1143.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219515","title":"Hành trình trở thành giáo sư tại Mỹ của chàng trai xứ Nghệ","description":"Từng tiếc nuối vì chưa chạm tay tới tấm huy chương quốc tế, thêm vài lần “vấp váp” khi học tập tại ĐH Bách khoa, nhưng Nguyễn Trung Quân vẫn không ngừng theo đuổi sự say mê với ngành robot và trở thành giáo sư sau 5 năm tới Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-cu-vap-tao-da-cho-chang-trai-nghe-an-thanh-giao-su-tai-my-2219515.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/nhung-cu-vap-tao-da-cho-chang-trai-nghe-an-thanh-giao-su-tai-my-1133.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219183","title":"Thầy giáo thay vợ thực hiện ước nguyện cuối, hiến tài sản giúp sinh viên nghèo","description":"TRUNG QUỐC - Thay vợ hoàn thành ước nguyện cuối đời, thầy giáo Khương Thành Quốc (74 tuổi) hiến tặng 1,5 triệu NDT (5,1 tỷ đồng) vào quỹ học bổng của Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) để giúp sinh viên nghèo.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thay-giao-thay-vo-thuc-hien-uoc-nguyen-cuoi-hien-tai-san-giup-sinh-vien-ngheo-2219183.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/thay-giao-thay-vo-thuc-hien-uoc-nguyen-cuoi-hien-tai-san-giup-sinh-vien-ngheo-1.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217125","title":"Nữ sinh giành học bổng Chính phủ Hàn Quốc từ lời can 'học ở Việt Nam rồi tính'","description":"Khi tham khảo ý kiến mọi người, Mai Anh thường nhận được câu trả lời: “Hồ sơ không đủ mạnh”, “Em nên theo học đại học ở Việt Nam rồi sau này học cao lên tính tiếp”… Tuy nhiên, cô gái đã không bỏ cuộc.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/7-0-ielts-nu-sinh-gianh-hoc-bong-han-quoc-tu-loi-can-hoc-o-viet-nam-roi-tinh-2217125.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/nu-sinh-gianh-hoc-bong-han-quoc-tu-loi-can-hoc-o-viet-nam-roi-tinh-1163.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217774","title":"Nữ sinh được tuyển thẳng vào ĐH số 1 châu Á, 24 tuổi trở thành phó giáo sư","description":"TRUNG QUỐC - 16 tuổi, An Kỳ Nhi được tuyển thẳng vào Chương trình tài năng trẻ Vật lý của 'Harvard châu Á'. 8 năm sau, cô được bổ nhiệm làm phó giáo sư ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại đại học danh tiếng ở Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-duoc-tuyen-thang-vao-dh-so-1-chau-a-8-nam-sau-tro-thanh-pho-giao-su-2217774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/nu-sinh-duoc-tuyen-thang-vao-dh-so-1-chau-a-8-nam-sau-tro-thanh-pho-giao-su-1367.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213351","title":"Đêm trắng của cô giáo không tay được bí thư tỉnh đặc cách tuyển dụng","description":"Trước ngày chính thức đứng trên bục giảng, cả đêm đó, Thắm thức trắng. Giây phút chạm được vào ước mơ, em không giấu nổi sự hồi hộp xen lẫn chút lo lắng.","displayType":12,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dem-trang-cua-co-giao-khong-tay-duoc-bi-thu-tinh-dac-cach-tuyen-dung-2213351.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/dem-trang-cua-co-giao-khong-tay-duoc-bi-thu-tinh-dac-cach-tuyen-dung-1293.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217564","title":"Tù nhân tốt nghiệp đại học top đầu Mỹ ở tuổi 51","description":"MỸ- Vừa qua, đại học top đầu Mỹ Northwestern đã tổ chức buổi lễ tốt nghiệp đầu tiên của các sinh viên là những phạm nhân đang thi hành án.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-top-dau-my-o-tuoi-51-2217564.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/tu-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-top-dau-my-o-tuoi-51-1523.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214470","title":"Nghiên cứu 'thức uống trẻ em nào cũng dùng', 2 sinh viên đạt giải Nhất toàn quốc","description":"Hai sinh viên Trường ĐH Công Thương TP.HCM đạt giải Nhất, Cuộc thi Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên toàn quốc, khi nghiên cứu về thức uống mà trẻ em nào cũng uống. Bài nghiên cứu còn được công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI, nhóm Q1.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghien-cuu-thuc-uong-tre-em-nao-cung-dung-2-sinh-vien-dat-giai-nhat-toan-quoc-2214470.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/nghien-cuu-thuc-uong-tre-em-nao-cung-dung-2-sinh-vien-dat-giai-nhat-toan-quoc-1515.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217482","title":"Chạm tới tấm huy chương thế giới từ niềm đam mê Tin học văn phòng","description":"Đam mê, khát khao cùng quyết tâm mãnh liệt là khởi nguồn thành công của các nhà vô địch MOS (Microsoft Office Specialist).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cham-toi-tam-huy-chuong-the-gioi-tu-niem-dam-me-tin-hoc-van-phong-2217482.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/cham-toi-tam-huy-chuong-the-gioi-tu-niem-dam-me-tin-hoc-van-phong-1050.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T20:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215985","title":"Mặc lời đàm tiếu, người phụ nữ sáng mải miết bán vé số, chiều 'đứng lớp' dạy học","description":"Đi qua hơn nửa đời người, bà giáo Nguyễn Thị Ba hàng ngày vẫn mải miết trên khắp các con hẻm của TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bán từng tờ vé số, tích góp tiền lo con chữ cho học trò nghèo ở lớp học tình thương.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-giao-sang-ban-ve-so-chieu-day-hoc-2215985.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/mac-loi-dam-tieu-nguoi-phu-nu-sang-mai-miet-ban-ve-so-chieu-dung-lop-day-hoc-1021.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216949","title":"Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược","description":"PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-doc-benh-vien-bach-mai-kiem-chuc-pho-hieu-truong-truong-dh-y-duoc-2216949.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/giam-doc-benh-vien-bach-mai-kiem-chuc-pho-hieu-truong-truong-dh-y-duoc-892.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T14:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216005","title":"Thầy giáo khiếm thị 30 năm ‘soi sáng’ cả ngôi làng nhỏ","description":"TRUNG QUỐC - Nhờ nghe vợ và học trò đọc to, thầy Lu đã thuộc lòng hầu hết nội dung SGK. Để làm cho việc giảng bài thú vị, thầy đã phát triển một phương pháp giảng dạy độc đáo liên quan đến việc lồng ghép các sự kiện lịch sử vào các vần điệu dân gian.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thay-giao-khiem-thi-30-nam-soi-sang-ca-ngoi-lang-nho-2216005.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/thay-giao-khiem-thi-30-nam-soi-sang-ca-ngoi-lang-nho-1376.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214716","title":"Người thầy từng rửa bát thuê, giúp hơn 400 học sinh vào Harvard, MIT","description":"Được biết đến với nỗ lực và thành công trong việc thay đổi cuộc đời của những học sinh “không thể dạy được”, di sản của thầy Jaime Escalante đã vượt xa phạm vi lớp học nhỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-thay-tung-rua-bat-thue-giup-hon-400-hoc-sinh-vao-harvard-mit-2214716.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/nguoi-thay-tung-rua-bat-thue-giup-hon-400-hoc-sinh-vao-harvard-mit-1545.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T05:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214523","title":"8 tháng ‘chạy lũ’ của nam sinh cấp 2 được tuyển thẳng vào đại học số 1 Châu Á","description":"Lưu Dịch Hách là học sinh lớp 9 (TP Thành Đô, Trung Quốc) tiếp theo được tuyển thẳng vào lớp tài năng trẻ hàng đầu về Khoa học Toán học Khâu Thành Đồng năm 2024 của Đại học Thanh Hoa.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-thang-chay-lu-cua-nam-sinh-cap-2-duoc-tuyen-thang-vao-dai-hoc-so-1-chau-a-2214523.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/8-thang-chay-lu-cua-nam-sinh-cap-2-duoc-tuyen-thang-vao-dai-hoc-so-1-chau-a-812.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T14:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214111","title":"Nữ giảng viên Hà Nội xinh đẹp, gây 'sốt' giảng đường","description":"Cô Đinh Sao Mai - nữ giảng viên của Trường ĐH Hà Nội, khiến nhiều người chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-giang-vien-ha-noi-xinh-dep-gay-sot-giang-duong-2214111.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/nu-giang-vien-ha-noi-xinh-dep-gay-sot-giang-duong-1655.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214459","title":"Nam sinh châu Phi học Bách khoa Hà Nội, yêu tha thiết lịch sử Việt Nam","description":"Biết đến Việt Nam qua trang sách lịch sử của Mozambique, Oraiden Manuel Sabonete ấn tượng bởi người Việt Nam anh dũng, kiên cường trong từng trận chiến chống giặc ngoại xâm. Vì thế, cậu luôn ước ao một lần được đặt chân tới đất nước này.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-chau-phi-hoc-bach-khoa-ha-noi-yeu-tha-thiet-lich-su-viet-nam-2214459.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/nam-sinh-chau-phi-hoc-bach-khoa-ha-noi-yeu-tha-thiet-lich-su-viet-nam-1625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214442","title":"Shark Lê Hàn Tuệ Lâm tốt nghiệp bằng đại học loại gì?","description":"Lê Hàn Tuệ Lâm – Giám đốc quỹ đầu tư Nextrans Việt Nam (Shark Lê Hàn Tuệ Lâm), từng tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/shark-le-han-tue-lam-tot-nghiep-bang-dai-hoc-loai-gi-2214442.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/shark-le-han-tue-lam-tot-nghiep-bang-dai-hoc-loai-gi-1439.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T19:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214082","title":"Nữ sinh định nhảy lầu và đề nghị bất ngờ của cô Như","description":"''Hôm đó, tôi đang dạy học trên lớp. Một học sinh hối hả chạy đến báo bạn X. đang đứng trên lan can trường học, đòi nhảy xuống. Tôi hoảng hốt chạy lên tầng và tiến đến gần X...\", cô Hương Như nhớ lại.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-dinh-nhay-lau-va-de-nghi-bat-ngo-cua-co-giao-2214082.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/nu-sinh-dinh-nhay-lau-va-cau-noi-bat-ngo-cua-co-nhu-1021.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213810","title":"Nam sinh lớp 9 được tuyển thẳng vào đại học số 1 châu Á, nói không với học thêm","description":"Trương Tấn Các hiện là học sinh lớp 9 Trường THCS số 2 Lịch Thành (Trung Quốc) vừa được tuyển thẳng vào Khoa Toán và Toán học ứng dụng của Đại học Thanh Hoa.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-lop-9-duoc-tuyen-thang-vao-dai-hoc-so-1-chau-a-noi-khong-voi-hoc-them-2213810.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/nam-sinh-lop-9-duoc-tuyen-thang-vao-dai-hoc-so-1-chau-a-noi-khong-voi-hoc-them-270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-12T11:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa