Trao đổi với phóng viên báo VietNamNet chiều 2/10, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết sức khỏe bệnh nhân N.V.C, nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ, Hà Nội đã qua giai đoạn nguy kịch tuy nhiên "vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục theo dõi và xử trí".

Bệnh nhân được đưa vào viện rạng sáng 13/9. Bệnh viện tập trung mọi nguồn lực, chạy đua với thời gian để điều trị cho bệnh nhân.

"Bệnh nhân có tình trạng tổn thương não do ngạt khói, ngộ độc khí CO và thiếu oxy nên có những cơn gồng cứng, rối loạn ý thức cần phối hợp nhiều thuốc kiểm soát co giật, gồng cứng cơ và thuốc an thần", đại diện bệnh viện cho biết.

Đến chiều 2/10, bệnh nhân C. đã tỉnh dần, gọi làm theo lệnh, các cơn gồng cứng giảm nhiều. Bệnh nhân có tình trạng viêm phổi nhưng đang cải thiện và cai dần máy thở.

Về kế hoạch điều trị cho bệnh nhân C. trong thời gian tới, đại diện bệnh viện cho biết "sẽ cố gắng để có thể bỏ được máy thở sớm".

Hiện tại, bệnh viện tiếp tục các biện pháp để hồi sức về hô hấp, thần kinh, chống nhiễm khuẩn, tập phục hồi chức năng hô hấp và vận động tránh cứng khớp hay loét do tì đè; dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn hô hấp và thuốc điều trị tăng trương lực cơ. Cùng đó, biện pháp đảm bảo dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện cũng được đặt ra.

"Sáng nay các chuyên gia tiếp tục hội chẩn để có phương án tối ưu nhất cho bệnh nhân", cơ sở này cho biết.

Thiếu tá N.V.C (37 tuổi, Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng) là nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ngày 12/9 được đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Anh C. được cứu hộ đưa vào Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tím tái, ngộ độc CO2 nặng, tiên lượng rất nặng, nguy kịch. Bệnh nhân đã được các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu (A9) điều trị, sau đó chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực. Trong vụ cháy, gia đình anh C. mất đi vợ và hai con gái.

Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ xảy ra lúc hơn 23h ngày 12/9. Chung cư này gồm 9 tầng, 1 tum, với khoảng 45 căn hộ, hơn 150 nhân khẩu. Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ, sâu. Cơ quan chức năng xác định có 56 người tử vong và 37 trường hợp bị thương. Người chủ chung cư mini này đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng phục vụ điều tra.