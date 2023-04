Trong tháng 3/2023, trong chuyến công tác đến Việt Nam của Hội đồng các trường Đại học New Zealand (Universities New Zealand - UNZ), đơn vị này đã phối hợp với Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) và Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức tọa đàm “Nắm bắt cơ hội học bổng và du học New Zealand bậc sau đại học”, thu hút hơn 150 người tham dự trực tuyến và trực tiếp.

Tại sự kiện, người học quan tâm đến bậc học Thạc sĩ, Tiến sĩ có cơ hội đối thoại trực tiếp với đại diện các trường đại học New Zealand về chương trình học, các hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế và chính sách đãi ngộ nhân tài sau tốt nghiệp.

Người học Việt Nam hào hứng trao đổi với đại diện các trường đại học New Zealand

Những lợi ích “kép”

Bên cạnh chất lượng đào tạo được công nhận toàn cầu và thế mạnh trong nghiên cứu khoa học, điểm thu hút người học Tiến sĩ ở New Zealand là hàng loạt quyền lợi và ưu đãi, như: học phí ưu đãi bằng mức phí với sinh viên bản địa trong trường hợp không có học bổng; không giới hạn thời gian làm thêm; con của nghiên cứu sinh được miễn học phí ở bậc phổ thông công lập; vợ/chồng có thể xin visa làm việc trong thời gian ở New Zealand; thị thực làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp…

Chị Cao Thị Hồng Phương, nghiên cứu sinh tại New Zealand chia sẻ, chị quyết định theo đuổi bậc học Tiến sĩ ở ĐH Victoria Wellington vì điều này không chỉ mở ra cơ hội cho chị mà còn cho cả 2 con của chị.

“Con tôi đã được trải nghiệm nền giáo dục toàn diện, mang tính cá nhân hóa và chú trọng phát huy tính độc lập, sáng tạo nơi người học. Hiện tại, con trai tôi đang theo học đại học ở New Zealand, con gái cũng học lớp dành cho trẻ đặc biệt tại trường Wellington High School”, chị Phương chia sẻ.

New Zealand giúp chị Phương song hành ước mơ học tập và sống gần bên gia đình

Bên cạnh đó, các trường ĐH New Zealand cũng có hệ thống cơ sở dữ liệu sâu rộng để hỗ trợ những sinh viên theo đuổi các khối ngành hiếm, đặc thù. Chị Phạm Thị Hồng Liên đã chọn ĐH Waikato, New Zealand làm điểm đến để thực hiện ước mơ theo đuổi ngành Địa lý và Viễn thám của mình. Chọn đề tài “khó nhằn", nhưng nguồn dữ liệu khổng lồ cùng cơ hội trợ giảng cho giáo sư hướng dẫn đã giúp chị Liên vượt qua giai đoạn khó khăn khi học tiến sĩ. Chị Liên hiện đang tiếp tục theo đuổi nghiên cứu sau Tiến sĩ.

“Mạng lưới nghiên cứu, cơ sở dữ liệu và khả năng độc lập là những điều cốt lõi mà quá trình học ở đây mang lại cho mình. Chúng giúp đỡ mình rất nhiều trên con đường sự nghiệp”[1] , chị Liên cho hay.

Nghiên cứu sinh ở những ngành đặc thù có thể nhận được nhiều ưu ái và hỗ trợ tại New Zealand

Lộ trình học đa dạng, cơ hội học bổng hấp dẫn

Chương trình học Tiến sĩ ở New Zealand có lộ trình 3-4 năm, với học phí trung bình từ 7.000 - 10.000 NZD/ năm và khoảng 20.000 NZD/năm cho sinh hoạt phí. Ngoài ra, có nhiều lựa chọn các chương trình học bổng cho bậc học này, như Học bổng toàn phần Chính phủ New Zealand bậc sau đại học tài trợ toàn phần.

Người học có thể tham khảo thêm các học bổng riêng của trường hoặc của các tổ chức khác, như: AUT Vice Chancellor's Doctoral Scholarship trị giá 25.000 NZD/năm cho 3 năm; nghiên cứu sinh theo đuổi ngành Khoa học Sức khỏe có thể tham khảo học bổng Special Health Research của ĐH Otago trị giá 30.696 NZD/năm và miễn học phí trong nước; học bổng Senior Health Research lên đến 40.000 NZD/năm và kéo dài 36 tháng…

Ngoài ra, ĐH Auckland có khoản trợ cấp 27.600 NZD/ năm cho học bổng Philip Deibert in Planning. Những sinh viên đã có học bổng từ ĐH Auckland hoặc nhận được quỹ tài trợ có thể đăng ký gia hạn học bổng kéo dài 6 tháng với mức hỗ trợ 33.000 NZD/năm trong năm 2023 cùng toàn bộ phí và bảo hiểm y tế…

Hội đồng các trường ĐH New Zealand khẳng định, cả 8 trường đại học New Zealand đều thỏa mãn điều kiện của Đề án 89 để người học Việt Nam nhận được học bổng theo học bậc Tiến sĩ tại đây.

Bên cạnh đó, theo UNZ, các ngành đào tạo nổi bật của các trường cũng nằm trong top cao, đơn cử như ĐH Victoria Wellington có 11 môn thuộc top 100 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University 2022, ĐH Auckland có đến 12 môn thuộc top 50 thế giới (theo QS World University Rankings by Subject 2023). Ngoài thứ hạng đào tạo, ĐH Waikato thuộc 1% những trường kinh doanh tốt nhất thế giới và có chứng nhận Triple Crown của 3 hiệp hội AACSB International, AMBA và EQUIS.

Tìm hiểu thêm về chương trình học Tiến sĩ tại New Zealand: https://www.studywithnewzealand.govt.nz/vi/study-options/higher-education/courses-and-programmes/phd

Doãn Phong