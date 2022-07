Mới đây, một tài khoản Opensea có tên “savemyidol” đã gây sốc khi rao bán NFT là một bức ảnh bình thường với giá cao kỷ lục.

NFT này có nội dung là một tấm hình gồm 3 người đàn ông đang ở trong nhà đá. Hai nhân vật ngồi ở tư thế tay chắp ra sau lưng, cạnh đó là một người có y phục khá giống với cảnh sát.

NFT “Hong Dang - Ho Hoai Anh” được rao bán với giá 5 tỷ đồng.

Bức ảnh này vốn khá quen thuộc với nhiều người bởi nó đang được lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng mạng. Nguồn gốc bức ảnh này bắt đầu từ một sự kiện thời sự với tác giả được cho là Njoy Stelm. Sau khi được đúc thành NFT, sản phẩm số này được đặt tên là “Selling this NFT to save Hong Dang and Ho Hoai Anh”.

Điều gây sốc nhất của NFT “Selling this NFT to save Hong Dang and Ho Hoai Anh” là mức giá lên tới 200 Ethereum, tương đương với khoảng hơn 5 tỷ đồng. Hiện NFT này đang được rao bán trên Opensea - sàn giao dịch NFT lớn nhất thế giới.

Trước đó, dân mạng Việt từng thích thú với câu chuyện về NFT được đặt tên theo tỷ phú Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC) và ông Đỗ Anh Dũng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Tuy được rao bán với mức giá trên trời, phần lớn những NFT theo trào lưu tỷ phú đều không có người mua. Cá biệt, trong các NFT tỷ phú, “MR.Trinh Van Quyet #0000” là NFT ăn khách nhất. Tính đến nay, NFT này đã được gần 500 người mua với mức giá dao động từ 35.000 - 120.000 đồng.

Trọng Đạt