Theo hãng tin RT, phát biểu sau cuộc hội đàm với các quan chức Mỹ tại Riyadh, Ảrập Xêút hôm 18/2, ông Lavrov nhấn mạnh “sự hiện diện của lực lượng vũ trang từ các nước NATO dù dưới lá cờ EU, hoặc là một phần của lực lượng quốc gia là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga”.

Bộ Ngoại giao Nga từng cảnh báo Moscow coi sự hiện diện của bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào của châu Âu ở Ukraine là động thái đi khiêu khích có thể làm leo thang xung đột.

Binh sĩ Anh. Ảnh: Sky News

Trong khi đó, một số nhà lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ tháng 2/2024 đã đề xuất ý tưởng điều quân đến Ukraine.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã loại trừ khả năng điều động binh sĩ nước này như một phần trong các đảm bảo an ninh tiềm năng cho Kiev.

Những thay đổi trong chính sách của Mỹ khiến các đồng minh NATO tại châu Âu tiến hành cuộc họp khẩn vào ngày 17/2 nhằm thiết lập một lập trường thống nhất trong EU. Tuy nhiên, cuộc họp này đã không mang lại bất kỳ kết quả cụ thể nào.

Theo tờ Financial Times, EU đã xảy ra chia rẽ khi Đức, Italia, Ba Lan, và Tây Ban Nha từ chối gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine. Song tại Hội nghị An ninh Munich vào cuối tuần qua, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho hay, nước này "sẵn sàng và mong muốn" cung cấp các đảm bảo an ninh cho Kiev bao gồm điều quân đội Anh tới Ukraine.

Hồi tháng 1, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề xuất triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình có ít nhất 200.000 binh lính nước ngoài tới Ukraine để giám sát thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo "bất kỳ lực lượng nào tiến vào lãnh thổ Ukraine mà không có sự đồng thuận, và cho phép của Nga đều là mục tiêu tấn công quân sự".

Cũng trong ngày 18/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc Ukraine có thể trở thành thành viên NATO là "không thể chấp nhận được" với Moscow. Điều này sẽ gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với an ninh của Nga, và có thể gây ra "hậu quả thảm khốc" cho châu Âu.

Bà nói thêm, NATO nên từ bỏ các cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest hồi năm 2008, nơi Kiev được hứa hẹn sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự.