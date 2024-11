Quyết liệt ngăn chặn "quái xế"

Ngay sau vụ nhóm "quái xế" điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng tông tử vong 1 người đi đường tại nút giao Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm), Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT, Công an các quận, huyện... đấu tranh quyết liệt với các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng.

Thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng... bị xử lý. Ảnh: Đình Hiếu

Ngay trong đêm 8/11, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã tổ chức lực lượng hóa trang kết hợp công khai để vây bắt, xử lý các thanh niên tụ tập, điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

Hơn 20 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14 - 19 đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý với các lỗi: Điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng...

Tổ Cảnh sát Y8/141 bàn giao các thanh thiếu niên vi phạm cho công an phường sở tại xử lý. Ảnh: Đình Hiếu

Tiếp tục trong đêm 9/11, 35 thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng... trên các tuyến phố thuộc 2 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng bị các Tổ Cảnh sát 141 hóa trang phát hiện, xử lý.

Đến ngày 22/11, Công an huyện Thanh Trì bắt khẩn cấp Phan Văn Việt Hòa, Vũ Diệp Chiến Thuật, Hoàng Tiến Phong, Cao Trần Khang, Dương Thanh Tuân, Bùi An Đạt... để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, rạng sáng 17/11, nhóm này tập hợp tại khu vực Đầm Tròn (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) và hẹn gặp một nhóm khác do Hồ Lê Anh Đức (15 tuổi) cầm đầu.

Nhóm đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CACC

Sau đó, cả hai nhóm với hơn 10 đối tượng đi trên nhiều xe máy, mang theo hung khí, di chuyển qua nhiều tuyến đường của Hà Nội, gây náo loạn đường phố bằng cách hò hét, lạng lách, kéo lê hung khí xuống đường. Trên đường đi, nhóm này đã xảy ra xô xát với một số nhóm thanh niên khác.

Chặn nạn "quái xế" ngay từ gia đình

Để phòng ngừa nạn "quái xế" lạng lách, đánh võng trên đường, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác định phải xử lý từ gốc, ngay từ gia đình, nhà trường.

Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã dùng biện pháp ghi hình bí mật rồi phối hợp với công an phường, công an quận sở tại... trực tiếp kiểm tra các bãi trông giữ xe máy cho học sinh ở trường học.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại khu vực các trường học.

Điển hình như trong ngày 11/11, đơn vị đã kiểm tra bãi trông giữ xe trong Trường THCS - THPT Hà Thành (quận Bắc Từ Liêm) và phát hiện hơn 20 học sinh điều khiển xe mô tô đến trường.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, ngoài việc lập biên bản xử phạt học sinh thì đơn vị cũng xác minh, làm rõ và xử phạt người giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển.

"Mỗi phụ huynh, người giao xe cho các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô cần phải ý thức được trách nhiệm của mình", Trung tá Phạm Văn Chiến nói.

CSGT xử lý học sinh điều khiển mô tô rồi gửi tại các bãi trông giữ xe bên ngoài nhà trường. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng liên quan đến tình trạng giao xe cho con, em điều khiển khi chưa đủ tuổi, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng 3, Cục CSGT) cho biết, thực tế có rất nhiều phụ huynh giao xe cho con em điều khiển khi đang ở lứa tuổi học sinh.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý rất nghiêm minh về hành chính. Đồng thời, với trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện mà gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra kiên quyết xử lý cả về mặt hình sự.

"Đáng buồn là một bộ phận cha mẹ, người giám hộ còn chưa quan tâm đến việc con em tham gia giao thông như thế nào, họ phó mặc cho xã hội, lực lượng chức năng quản lý", Đại tá Nguyễn Quang Nhật nói.

"Lực lượng CSGT đang thực hiện cao điểm xử lý học sinh vi phạm luật giao thông, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp để xử lý triệt để vi phạm, kiên quyết xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện. Bộ Công an và Bộ GD&ĐT cũng có sự phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm và hướng dẫn học sinh tham gia giao thông an toàn", Đại tá Nguyễn Quang Nhật thông tin.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho rằng, để xử lý triệt để vi phạm thì cần sự quản lý chặt chẽ ngay từ gia đình. Cha mẹ cần hướng dẫn con em mình tham gia giao thông như thế nào cho đúng luật, đó cũng chính là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của con em họ, tài sản của gia đình họ.