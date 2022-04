Ngay trong buổi sáng, lực lượng chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc đã làm thủ tục xuất, nhập khẩu cho hàng trăm phương tiện của các doanh nghiệp phía Trung Quốc và Việt Nam còn lưu lại trước đó tại TP. Đông Hưng (Trung Quốc) và TP. Móng Cái.

Hoạt động xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 được thông quan trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Đảm bảo “vùng xanh an toàn”, “luồng xanh an toàn” tại các cửa khẩu, lối mở được phía Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) thiết lập trước đó.

Sau 2 tháng tạm dừng thông quan, sáng nay các phương tiện từ Trung Quốc và Việt Nam làm thủ tục thông quan trở lại ở Cửa khẩu Bắc Luận 2 (Ảnh: Hữu Việt)

Trước đó, ngày 24/4, TP. Móng Cái và Đông Hưng (Trung Quốc) đã tổ chức hội đàm bàn về các giải pháp xây dựng "vùng xanh an toàn", khôi phục lại hoạt động thông quan tại các lối mở, cửa khẩu giữa hai địa phương.

Ngày 25/4, UBND TP. Móng Cái đã ban hành thông báo về việc khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2.

Theo đó, trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, việc thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 sẽ dần được mở lại theo 4 giai đoạn, gồm: Xử lý hàng hóa mắc kẹt trong khu vực giám sát, trả lại xe không hàng đang lưu bãi của Trung Quốc và Việt Nam, thông quan trở lại đối với hàng hóa không thuộc hàng chuỗi lạnh và hoạt động thông quan bình thường. Thời gian thực hiện từ 8h ngày 26/4.

TP. Móng Cái giao Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các đơn vị doanh nghiệp, cư dân biên giới có hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố biết. Qua đó, chủ động có biện pháp điều tiết, sắp xếp hàng hóa để tránh thiệt hại.

Tất cả người đi vào khu vực Cửa khẩu Bắc Luận 2 đều được test nhanh Covid-19 (Ảnh: Hữu Việt)

Tài xế xếp hàng làm thủ tục thông quan hàng hoá tại cửa khẩu (Ảnh: Hữu Việt)

Lực lượng biên phòng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch của các tài xế (Ảnh: Hữu Việt)

Lực lượng chức năng phía Trung Quốc và Việt Nam kiểm tra các điều kiện xuất, nhập cảnh đối với các lái xe trung chuyển tại vạch phân quản cầu Bắc Luân 2 (Ảnh: Hữu Việt)

Phạm Công