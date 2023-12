{"article":{"id":"2226284","title":"Nghệ sĩ Đỗ Hoàng Nam cùng ban nhạc ra MV rock kết hợp nhạc cụ dân tộc","description":"Nghệ sĩ Đỗ Hoàng Nam của Nhà hát Bông sen TP.HCM cùng các thành viên ban nhạc Nam Tộc vừa ra MV \"Này bình yên em trốn\" kết hợp ấn tượng rock và nhạc cụ dân tộc.","contentObject":"<p><em>Này bình yên em trốn </em>do Đỗ Hoàng Nam và AKY đồng sáng tác về hành trình đi tìm sự bình yên của người vừa trải qua đoạn kết buồn của cuộc tình. Khi tìm mãi không thấy, nhân vật xưng \"tôi\" trong bài hát mới nhận ra hợp tan là quy luật của đất trời, lẽ thường tình trong cuộc sống. </p>

<p>Nghệ sĩ Đỗ Hoàng Nam chia sẻ chấp nhận sự bất an hay những biến cố xảy ra như một phần của cuộc sống là cách đạt được sự bình yên, cân bằng. \"Chúng ta sẽ bình yên khi biết yêu thương bản thân, người bên cạnh cùng những điều gần gũi, giản dị quanh mình\", theo tác giả. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/nay-binh-yen-em-tron-nam-toc-5-704.jpg?width=768&s=qc1YjUaYudFOOP_SVdqJeg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/nay-binh-yen-em-tron-nam-toc-5-704.jpg?width=1024&s=K12IfGkFc1MYrM1iXsTsjg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/nay-binh-yen-em-tron-nam-toc-5-704.jpg?width=0&s=O-zxg2ZQMq_opBbUEX-2qg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/nay-binh-yen-em-tron-nam-toc-5-704.jpg?width=768&s=qc1YjUaYudFOOP_SVdqJeg\" alt=\"nay binh yen em tron nam toc 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/nay-binh-yen-em-tron-nam-toc-5-704.jpg?width=260&s=jexyxunwXatYPDQTzfMA0g\"></picture>

<figcaption>Tám thành viên nhóm rock Nam Tộc.</figcaption>

</figure>

<p>Sản phẩm đầu tay điển hình cho thể loại folk rock (rock dân gian) mà ban nhạc theo đuổi. Bản phối rock gây ấn tượng khi kết hợp <a href=\"https://vietnamnet.vn/nhac-cu-dan-toc-tag859392888161134035.html\">nhạc cụ dân tộc</a> như sáo, đàn tranh, đàn bầu với nhạc cụ phương Tây gồm keyboard, guitar, bass và trống. </p>

<p>Các thành viên trong ban nhạc Nam Tộc tự thực hiện mọi giai đoạn từ ý tưởng đến thành phẩm. Họ thấy may mắn khi được người thân, bạn bè và đồng nghiệp chia sẻ. Đặc biệt, người đỡ đầu - nghệ sĩ đàn bầu Vân Anh đã sát cánh tư vấn, hỗ trợ phòng tập, sân khấu, âm thanh, hậu cần… và tài trợ trang phục.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00I3WJ.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><strong>Trích đoạn MV 'Này bình yên em trốn'</strong></p>

<p>Nghệ sĩ Đỗ Hoàng Nam thành lập ban nhạc rock Nam Tộc năm 2022 tại TP.HCM. Anh làm trưởng nhóm, chơi trống jazz, trống dân tộc và đàn đá. Các thành viên còn lại có thể chơi sáo, đàn tranh, T-rưng, đàn bầu, đàn tỳ bà, đàn tứ, keyboard, bass, guitar và piano. </p>

<p>8 thành viên cùng theo đuổi đam mê folk rock - dòng kết hợp giá trị âm nhạc truyền thống và hiện đại. Họ ao ước gìn giữ đồng thời lan tỏa giá trị nghệ thuật của dân tộc đến người trẻ, rộng hơn là bạn bè quốc tế. </p>

<p>Đỗ Hoàng Nam tốt nghiệp Đại Học RMIT TP.HCM, từng nhận nhiều lời mời làm việc với lương tốt vẫn từ bỏ để theo đuổi đam mê âm nhạc truyền thống. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1702478908998-1702479116858-image-repair-1702479144343-705.jpg?width=768&s=EV7s0MXi73kXJiDG1BEhDQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1702478908998-1702479116858-image-repair-1702479144343-705.jpg?width=1024&s=ED9rBysz0FUSvccETXoHWw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1702478908998-1702479116858-image-repair-1702479144343-705.jpg?width=0&s=Lc13rGoZal-rMI5BrfwOmA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1702478908998-1702479116858-image-repair-1702479144343-705.jpg?width=768&s=EV7s0MXi73kXJiDG1BEhDQ\" alt=\"img 1702478908998 1702479116858 image repair 1702479144343.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1702478908998-1702479116858-image-repair-1702479144343-705.jpg?width=260&s=-Uo0LTgZNONk1LHhPuNyyA\"></picture>

<figcaption>Nghệ sĩ Đỗ Hoàng Nam.</figcaption>

</figure>

<p>Anh hiện là nghệ sĩ của <a href=\"https://vietnamnet.vn/nha-hat-bong-sen-mung-tuoi-50-hoanh-trang-ruc-ro-40001.html\">Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông sen</a> TP.HCM, vừa nhận bằng khen Biểu diễn xuất sắc tại Cuộc thi độc tấu, hòa tấu nhạc cụ toàn quốc 2023. </p>

<p>Để nuôi đam mê, Đỗ Hoàng Nam làm giám đốc marketing, đạo diễn âm nhạc cho 1 công ty, ngoài ra đi dạy trống tại một số trường đào tạo tài năng âm nhạc.</p>

<p>Nghệ sĩ trẻ tự hào việc cùng ban nhạc Nam Tộc sống và cống hiến cho nghệ thuật. Anh trăn trở nhất việc vừa giữ gìn giá trị âm nhạc dân tộc vừa tạo ra sản phẩm đủ sức hấp dẫn người trẻ. \"Nét độc đáo trong chất liệu truyền thống phải đi cùng hơi thở thời đại\", theo anh.</p>

