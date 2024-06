Nghệ sĩ Xuân Lan vừa góp mặt tại một sự kiện văn hóa tại TPHCM. Tuổi 74, bà vẫn đẹp, năng động, toát lên vẻ lạc quan, yêu đời. Nét xuân sắc, nụ cười hiền luôn hiện diện trên gương mặt “Công chúa Bích Vân” một thời.

Nhiều lần lẩn trốn khán giả

Nghệ sĩ cải lương Xuân Lan.

Nghệ sĩ Xuân Lan rời sân khấu từ năm 1994 – thời điểm cải lương xuống dốc. Ban đầu, bà nghĩ tìm kiếm công việc tạm bợ để mưu sinh, chờ thời điểm thích hợp trở lại. Nhưng guồng quay cuộc sống, nỗi lo cơm áo gạo tiền kéo bà xa cánh màn nhung đến nay đã tròn 30 năm.

Hồi mới nghỉ hát, bà đi học trang điểm, làm tóc, cắt tóc, chăm sóc da... sau đó về phụ gia đình quán xuyến nhà hàng. Khi mọi chuyện ổn thỏa, Xuân Lan bén duyên với công việc mới - nhân viên bán bảo hiểm.

Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, đến nay bà đã gắn bó với nghề hơn 20 năm. Nhờ thâm niên cộng với mối quan hệ và sự tận tình trong công việc, Xuân Lan có thu nhập tốt, sống an nhàn thoải mái. “Tôi hiểu nghề này là mang đến sự an tâm cho mọi người. Tôi tư vấn cho khách hàng về cách bảo vệ sức khỏe, tính mạng để họ ý thức hơn về cuộc sống”, bà chia sẻ.

Xuân Lan bên các đồng nghiệp thân thiết một thời: Cố NSƯT Thanh Sang, NSND Lệ Thủy...

Nghỉ hát đã lâu nhưng Xuân Lan vẫn nhớ nghề. Thỉnh thoảng chạy ngoài đường, bất chợt nghe vài bài vọng cổ, nghệ sĩ lại nghẹn ngào. Đôi khi “thèm” hát, bà ngẫu hứng biểu diễn trong đám tiệc người quen, được mọi người cổ vũ nồng nhiệt.

Nhiều năm qua, nghệ sĩ nhận nhiều lời mời trở lại biểu diễn song bà từ chối. Xuân Lan cũng từng không ít lần phải “lẩn trốn” khán giả khi họ tìm đến quán gia đình xin được gặp bà giao lưu, trò chuyện.

“Tôi thấy mình không còn đẹp, tên tuổi đã cũ, giờ xuất hiện chẳng để làm gì. Tôi chỉ nhớ sân khấu chứ nếu gọi là nuối tiếc hào quang thì không”, bà nói.

Với bà, cải lương giờ đi vào dĩ vãng, còn duyên nghề với mình đã hết. Xuân Lan thỉnh thoảng nuối tiếc song chấp nhận buông bỏ, xếp vào một góc ký ức đầy trân trọng. “Mỗi nghệ sĩ đều có thời hoàng kim và phải biết rút lui đúng lúc để giữ trọn vẹn hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Thế hệ chúng tôi đã qua, giờ chỉ còn là sự hoài niệm”, Xuân Lan chia sẻ với VietNamNet.

Đón xe ôm đi làm, tuổi xế chiều bình yên

Xuân Lan từng là đào chính của nhiều đoàn cải lương thời hoàng kim của sân khấu.

Xuân Lan bùi ngùi nhớ lại kỷ niệm với NSƯT Thanh Nga - người bà xem như chị gái ruột. Hồi mới từ tỉnh về thành phố, bà thiếu thốn đủ thứ. Thương hoàn cảnh đàn em, Thanh Nga cho tiền bà sắm sửa từng bộ quần áo, son phấn… Xuân Lan được cố nghệ sĩ một tay nâng đỡ, tạo điều kiện tham gia vai chính trong các vở “đinh”, nhờ đó vụt sáng giữa nhiều cô đào hát.

Dẫu thời gian gắn bó với Thanh Nga chỉ 3 năm (từ năm 1976-1978), Xuân Lan xem đây là ký ức đẹp nhất những năm tháng làm nghề. Chuyện buồn vui, vinh quang lẫn tủi nhục của đời hát cả hai chị em đều tâm tình với nhau. Khi Thanh Nga qua đời đột ngột, vở Bên cầu dệt lụa của 2 chị em trở thành tài sản vô giá với nữ nghệ sĩ.

“Tôi có phước vì được sống với chị Nga đến ngày cuối đời của chị. Tôi cũng vô phước vì không còn được đồng hành bên chị thêm lâu hơn nữa. Nếu chị Thanh Nga còn sống, con đường nghệ thuật của tôi có thể còn dài hơn”, nghệ sĩ trầm ngâm.

Hiện Xuân Lan thấy may mắn vì sức khỏe tốt dù luôn bận rộn, đôi khi chỉ ngủ vài tiếng mỗi đêm. Làm nhiều việc song nghệ sĩ không thấy vất vả bởi bà thích vận động, ra ngoài gặp gỡ mọi người. Xuân Lan không thích làm phiền con cháu nên bất cứ việc gì trong khả năng đều tự làm. Mỗi khi ra ngoài, Xuân Lan thường gọi xe ôm, xe công nghệ để tiện di chuyển.

Nghệ sĩ có cuộc sống sung túc tuổi xế chiều.

Nghệ sĩ ngẫm số mình may mắn vì tuổi già bình an, có sức khỏe. Chồng bà là nghệ sĩ Tấn An, từng là ông bầu đoàn hát năm xưa. Mỗi ngày, ngoài công việc, bà tìm niềm vui bên đại gia đình 3 thế hệ. Xuân Lan vui vì các con cháu đến nay đều trưởng thành, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

Khi nhìn các đồng nghiệp cùng thời như: Trang Thanh Xuân, Mỹ Hạnh… người bán vé số, người làm móng dạo, sống cảnh tạm bợ qua ngày khiến bà chạnh lòng. Trước đây, Xuân Lan và chồng vào Khu dưỡng lão nghệ sĩ thăm họ, cũng là để hồi tưởng kỷ niệm xưa.

Nhìn lại đời mình, Xuân Lan cho rằng mọi thứ xảy đến đều có nguyên do. Từ trẻ khi còn ca hát, bà chưa bao giờ muốn làm người nổi bật. Khi về già, Xuân Lan càng mong được sống an nhiên, ít sự chú ý.

Nghệ sĩ Xuân Lan và ông xã.

“Tôi nghĩ cuộc sống đã an bài cả rồi. Con người ta lớn lên, thành danh rồi tới một lúc già yếu, ra đi. Vậy nên nếu làm được điều gì tốt cho người khác là phước đức, nếu không giúp được cũng đừng làm họ tổn thương”, bà bày tỏ.

Lúc này, Xuân Lan thấy cuộc đời bình lặng, hạnh phúc. Bà thích làm từ thiện, đôi khi dành dụm vài đồng để giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Nghệ sĩ tự nhủ lòng buông bỏ mọi phiền não để giữ sự thanh tịnh, bình an ở năm tháng còn lại của cuộc đời.

Nghệ sĩ Xuân Lan trong vở "Bên cầu dệt lụa"

Ảnh: NVCC