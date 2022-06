Nghẹt thở phút giải cứu người đàn ông đứng trên lan can chung cư la hét

XEM CLIP:

Hồi 17h ngày 30/6, nhận tin báo từ Công an phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang có người mắc kẹt tại tầng mái của toà nhà chung cư trên địa bàn, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xuất 3 xe chữa cháy đến hiện trường.

Qua trinh sát, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) phát hiện 1 người đàn ông đang có ý định tự tử.

Người đàn ông liên tục đứng lên lan can và la hét. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại thời điểm trên, người đàn ông đứng trên lan can chắn của nóc chung cư liên tục la hét. Thượng tá Bùi Đăng Tuấn, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm và Trung tá Nguyễn Đức Đông, Đội trưởng Đội CS PCCC&CNCH thuyết phục, trấn an tâm lý để người bị nạn bình tĩnh và làm đánh lạc hướng sự chú ý của người này.

Đúng thời điểm tâm lý nạn nhân đã ổn định và mất tập trung, lực lượng cứu hỏa áp sát, khống chế nạn nhân, đưa xuống an toàn.

Lực lượng chức năng đưa người có ý định tự tử xuống đất an toàn

Sau 45 phút cứu nạn cứu hộ, người đàn ông có ý định tự tử đã được đưa xuống tầng 1 và được bàn giao Công an phường Phú Diễn điều tra làm rõ.

Được biết danh tính của người đàn ông có ý định tự tử là Hoàng Q.A. (SN 1973, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).