Nghi Liên là xã ngoại thành, cửa ngõ của Thành phố Vinh, có tổng diện tích tự nhiên là 946,76 ha. Toàn xã có 10 xóm dân cư, trong đó có 8 xóm chủ yếu trực tiếp sản xuất nông nghiệp với 2554 hộ, 10.414 nhân khẩu.

Năm 2003, Nghi Liên là xã đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt danh hiệu xã văn hóa; năm 2014 là một trong hai xã về đích nông thôn mới đầu tiên của tỉnh; năm 2021 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 10,5%, thu nhập bình quân trên 59 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, Nghi Liên là xã đầu tiên của Thành phố Vinh về đích nông thôn mới kiểu mẫu với lĩnh vực nổi trội là văn hoá.

Để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa, những năm qua, xã đặc biệt quan tâm đến hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Nhờ đó, phong trào phát triển mạnh và có chiều sâu, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo được dấu ấn sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cũng được đầu tư, nâng cấp; phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh được đẩy mạnh. Xã có 2 nhà thi đấu thế thao đa năng tại trường tiểu học và trung học cơ sở rộng hàng trăm mét vuông.

Nhà văn hoá xóm Phổ Môn, xã Nghi Liên, TP Vinh.

Tại 10 xóm trong xã đều đã có nhà văn hóa thông minh do nhân dân đầu tư xây dựng, tích hợp camera an ninh và các thông tin khác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, Nghi Liên có 10/10 xóm đạt xóm văn hóa; có 1 xóm đạt xóm văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Ngoài hoạt động của các câu lạc bộ dân ca ví giặm, xã còn có các câu lạc bộ người cao tuổi, câu lạc bộ thể thao, văn nghệ.

Trên địa bàn xã Nghi Liên có 3 trường học được công nhận là đơn vị văn hóa. Cơ sở vật chất và chất lượng dạy học được nâng lên. Hàng năm, xã có từ 95% các hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 45% gia đình thể thao. Hiện xã đang tập trung triển khai kế hoạch xây dựng thư viện cộng đồng dân cư.

Mục đích của Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Mỗi địa phương nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thật sự là miền quê đáng sống, nơi có đời sống văn hóa phong phú, giàu bản sắc.

Do vậy, phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới là việc làm quan trọng được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Nghi Liên tiếp tục quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, văn hóa thực sự là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là nền tảng tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển theo hướng bền vững.