Nghi phạm xả súng ở ga tàu điện ngầm New York bị bắt

“Chúng tôi đã bắt giữ được nghi phạm. Chúng tôi sẽ bảo vệ người dân thành phố New York và bắt giữ những cá nhân mà chúng tôi tin rằng họ có thể mang lại nguy hiểm cho người dân”, Thị trưởng New York Eric Adams nói với hãng tin Reuters.

Nghi phạm Frank James bị bắt hôm 13/4. Ảnh: AP

Theo Sở Cảnh sát thành phố New York, nghi phạm James từng có tiền án 9 lần bị bắt trước đây ở New York và 3 lần ở bang New Jersey.

Hãng tin Reuters cho biết, một đơn khiếu nại hình sự dài 10 trang do các công tố viên liên bang đệ trình cùng ngày tại Tòa án quận ở Brooklyn đã buộc tội Frank James với tội danh khủng bố hay tấn công bạo lực nhằm vào hệ thống giao thông công cộng.

Nếu bị kết tội, James có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.

Video: Bưu điện New York

Tuấn Trần